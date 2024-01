Isenção de IR até R$ 5 mil: Lula reforça promessa de campanha, mas reconhece ser difícil

“Tenho compromisso de chegar até o final do meu mandato isentando pessoas que ganham até R$ 5 mil do IR. É um compromisso de campanha, mas sobretudo, de muita sinceridade”, disse em entrevista ao programa “Bom Dia com Mário Kertész”, da Rádio Metrópole de Salvador (BA), nesta terça-feira, 23. “Neste País, quem vive de dividendo não paga Imposto de Renda, e quem vive de salário, paga.”

O presidente disse que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, “sabe que tem de fazer esses ajustes”. “Eles são difíceis porque precisamos saber que, na hora que a gente abre mão de um dinheiro, temos de saber onde pegar outro dinheiro”, comentou. Lula disse também que o governo fará as mudanças para que quem ganha até dois salários mínimos por mês continue isento do pagamento do IR após o aumento do mínimo. Essa política foi implementada no ano passado.