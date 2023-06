Lula chama de ‘ameaça’ carta da UE ao Mercosul em discurso ao lado de Macron

PARIS - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira, 23, que tem intenção de fechar o acordo comercial do Mercosul com a União Europeia, mas que as exigências ambientais impedem.

“Estou doido para fazer o acordo com a União Europeia, mas não é possível, a carta adicional não permite que se faça um acordo. Não é possível a gente ter uma parceria estratégica e fazer uma carta fazendo ameaça”, disse Lula, ao discursar na cúpula do Novo Pacto Financeiro Global.

Emmanuel Macron (E), Lula, Janja e Brigitte Macron em encontro em Paris Foto: Yoan Valat/EFE/EPA

Na França, diante do presidente Emmanuel Macron e do chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, Lula voltou a externar a posição que o governo brasileiro adotou em maio, de rejeitar a carta adicional por meio da qual os europeus apresentaram condicionantes à assinatura e posterior ratificação do acordo.

Lula também pretende discutir as resistências do agro francês com Macron, em almoço de trabalho no Palácio Eliseu. O presidente francês sofre pressão interna e o parlamento da França aprovou moção de veto ao acordo.

Segundo o governo brasileiro, essa carta (side letter, no jargão diplomático) torna obrigatórias metas que o Brasil instituiu voluntariamente no Acordo de Paris - e ainda prevê punições em caso de descumprimento.

O texto está alinhado com a nova lei antidesmatamento adotada nos 27 países - ela determina o banimento de produtos que tenham sido produzidos em área desmatada de 2021 em diante. Lula já havia dito que essa lei tornava o acordo desequilibrado. Ele já havia reclamado da desconfiança diretamente à presidente do Conselho Europeu, Ursula von der Leyen.

O Brasil ainda articula com os sócios do Mercosul uma resposta conjunta, mas já rechaçou adotar a proposta da UE. Desde a apresentação dos termos europeus, o acordo emperrou e se acirraram as divergências de lado a lado.