Margem Equatorial acirra disputa no governo Lula e opõe setor de petróleo e ambientalistas; entenda

A coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima, Suely Araújo, é uma das que apontam esses riscos. Ex-presidente do Ibama, Araújo chegou a negar o pedido de licenciamento para a perfuração em regiões próximas ao território em 2018 por não encontrar, na época, garantias de ordem técnica que comprovassem a viabilidade da perfuração diante da sensibilidade da região.

O mesmo, segundo ela, ocorre no pedido referente à exploração do bloco FZA-M-59, que foi negado em 2023 pelo órgão e vem sendo alvo da atual queda de braço. Técnicos do Ibama recomendaram novamente que o pedido seja negado, em parecer preliminar.

“Uma perfuração em uma região sensível como essa, com correntes fortíssimas, potencializa acidentes. A preocupação principal nesse processo é que a Petrobras demonstre a capacidade de resposta em caso de eventuais vazamentos”, explica Araújo. “É uma região complexa, com correntes muito mais fortes que o usual, com uma diversidade biológica alta ainda pouco estudada, a poucos quilômetros do grande sistema de recifes amazônicos. Em caso de acidentes, por exemplo, em menos de dez horas, o petróleo já estaria nas águas da Guiana Francesa.”