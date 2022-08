Master Imobiliário: Trabalhos vencedores apontam as tendências de mercado

ESPECIAL PARA O ‘ESTADÃO’ - Em sua 28.ª edição, o Master Imobiliário premiou 22 trabalhos, metade deles concentrada em duas capitais: São Paulo e Rio de Janeiro.

Seguindo parâmetros como sucesso e criatividade, técnicas e qualidade construtivas, as empresas e profissionais foram laureados pela concepção de ícones residenciais e corporativos, por questões como segurança do trabalho e ESG, além de soluções urbanísticas e arquitetônicas para o desenvolvimento do mercado.

São obras de arte, integradas a projetos residenciais, como as de autoria de Vik Muniz presentes tanto no Alameda Jardins, da Tishman Speyer, em São Paulo, quanto no Tom Delfim Moreira, lançado pela Gafisa com preço de R$ 100 mil o metro quadrado, na orla do Leblon, no Rio. No residencial carioca, a arquitetura ficou a cargo do escritório Gensler, um dos maiores do mundo.

O empreendimento Rio by Yoo, da RJZ Cyrela, na praia do Flamengo, é outro exemplo de condomínio de luxo, trazendo a assinatura de uma grife internacional de design. O estúdio Yoo, de Philippe Starck, foi responsável pelo projeto do antigo prédio do Flamengo.

Este empreendimento é um dos quatro projetos de retrofit, tanto para habitação como para uso comercial e corporativo, consagrados pelo Master.

Os prêmios para cinco edificações, em solo carioca, são um claro sinal claro da retomada do mercado do Rio de Janeiro. Há três residenciais de luxo e altíssimo padrão e um projeto, da Cury Construtora, para mais de 1.200 famílias no Porto Maravilha, com parte da produção destinada ao programa de habitação popular Casa Verde Amarela.

Pandemia mudou o conceito de luxo; coberturas dão lugar a áreas de lazer para uso coletivo no topo dos edifícios, segundo a Fiabci. Foto: Tishman Speyer

Itens e práticas sustentáveis, incluindo certificações ambientais, estão presentes na maioria dos produtos premiados na festa do Master, organizada na noite de quarta-feira, 24, no Clube Monte Líbano, em São Paulo.

O evento é uma parceria do Sindicato da Habitação (Secovi), e a Federação Internacional Imobiliária (Fiabci Brasil), organizadores do Master Imobiliário, que ocorre anualmente desde 1994. Rodrigo Luna, presidente do Secovi, vê a sustentabilidade como um dos eixos para o crescimento do mercado imobiliário. “Essa é a tendência e a atenção do mundo inteiro. Para saber como vamos continuar evoluindo, mas produzindo qualidade de vida e protegendo o meio ambiente, além de todas as questões envolvidas na parte social”, diz. “Mostra o profissionalismo do setor imobiliário em acompanhar as tendências da sociedade.”

José Romeu Ferraz Neto, presidente Fiabci-Brasil, fala em cases premiados que viram tendência. “Servem de referência”, diz, ressaltando que é replicada por outras empresas e regiões do Brasil. “Os projetos vencedores nos mostram o que é tendência. São cases que têm algo diferente do que vem sendo praticado, chamando atenção do setor.” Como exemplos, ele cita uma nova técnica de construção ou um retrofit que definem um modelo de trabalho no futuro. “Se foi um case de sucesso, se agregou valor, outras empresas também vão fazer isso.”

Ferraz Neto também fala sobre como a pandemia mudou o conceito de luxo, como sinônimo de espaços mais amplos e ambientes integrados a natureza. “As coberturas viraram rooftop, uma área comum para os moradores usarem, coletivamente. Essas áreas de convívio, de ambientes integrados, enfim essa conexão com o ar livre, vem bem mais forte depois da pandemia.”

Fiabci Brasil e Secovi prestam homenagem ao engenheiro Adalberto Bueno Netto, fundador do Grupo Bueno Netto, com a láurea hors concours. Os organizadores consagraram a “trajetória de sucesso do empreendedor pela qualidade dos serviços prestados por suas empresas, pela contribuição para o desenvolvimento da indústria imobiliária”.

Júri

A escolha dos vencedores do Master Imobiliário é feita por maioria de votos dos membros da comissão julgadora, que conta com a participação de líderes e especialistas de seis entidades.

São elas: Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura – Regional São Paulo (Asbea-SP), Instituto de Engenharia (IE), Associação Brasileira de Agências de Publicidade (ABAP), Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), SindusCon-SP (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo) e Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).

No total, são 18 profissionais, incluindo o presidente do júri, Carlos Pires, sócio-líder de Auditoria da KPMG para o Brasil e a América do Sul, e consultores independentes.

Categorias

Foram julgados mais de 60 cases, divididos em duas categorias: empreendimento e profissional. Na primeira, concorrem edificações residenciais e comerciais, já concluídas. A outra abrange obras de qualquer tipo, vinculadas ao desenvolvimento e qualificação do setor, como vendas e marketing, inovações tecnológicas, sustentabilidade e responsabilidade social.

22 cases premiados

Veja a lista de trabalhos premiados na 28.ª edição do Master Imobiliário, de acordo com a categoria.

*HORS CONCOURS

Adalberto Bueno Netto, fundador do grupo Bueno Netto

*EMPREENDIMENTO

• Empreendimento - Comercial

- Prologis Dutra RJ - Centro Logístico - Um case de sucesso (Prologis)

- Shopping ParkJacarepaguá (Multiplan)

- Serafina: corporate disruptivo-sustentável no ABC (Construtora Patriani)

• Empreendimento - Residencial

- La Reserve redefine conceito de altíssimo padrão (Patrimar Engenharia e Somattos Engenharia)

- Alameda no Jardins (Tishman Speyer)

• Empreendimento - Retrofit

- Rio by Yoo (RJZ Cyrela)

- Ambev Global Tech: pessoas, cerveja e tecnologia (Athié Wohnrath)

*PROFISSIONAL

• Profissional - Marketing

- Studios e Duplex se tornam ícones de inovação (BCanton Marketing e Desenvolvimento Imobiliário)

- Oceana Golf marca retomada no mercado da Barra (Patrimar Engenharia)

- Edifício Vanguarda na vanguarda do marketing imobiliário (Idealiza Cidades)

• Profissional - Retrofit

- Canopy by Hilton (Tati Construtora e Incorporadora)

- PL Guarulhos III - Parque logístico modernizado para o século 21 (Brookfield Properties)

• Profissional - Soluções Urbanísticas

- Jardim Ilhas do Sul (Habiarte)

- Parque Una Uberlândia (Idealiza Cidades)

• Profissional - Comercialização

- Consultoria CBRE - Edifício B32 (CBRE Brasil)

• Profissional - Oportunidade Estratégica

- Rio Wonder Sucesso de Vendas no Porto Maravilha (Cury Construtora e Incorporadora)

• Profissional - Soluções Arquitetônicas

- Tom Delfim Moreira (Gafisa)

• Profissional - Preservação do Meio Ambiente

- Artesano Galleria - Sustentabilidade em cada detalhe (Artesano Urbanismo)

• Profissional - Gestão de Empreendimentos Imobiliários

- Wonder: do caos ao case (M Vituzzo Empreendimentos)

• Profissional - Segurança do Trabalho

- Novas Tecnologias de SST Aplicadas à Construção (Tegra Incorporadora)

• Profissional - Melhores Práticas em ESG

- Tegra: Melhoria Constante de Práticas Sustentáveis (Tegra Incorporadora)

• Profissional - Livro

- Tributação das Operações Imobiliárias (Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gonçalves e Rodrigo Antonio Dias)