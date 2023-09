Empreendimento ancora ‘navio’ na Avenida Rebouças

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - Um edifício, com arquitetura moderna e imponente chama atenção de quem passa pela Avenida Rebouças. Trata-se do White 2880, cujo formato remete a um navio. É como se estivesse ancorado na importante via paulistana.

Moni Lati, sócio-diretor da Viewco, responsável pelo projeto feito em parceria com a SDI Desenvolvimento Imobiliário, diz que a oportunidade de construir naquele terreno surgiu em 2016. A proximidade com a Avenida Faria Lima, principal centro financeiro de São Paulo, e com os bairros Pinheiros e Vila Madalena chamou a atenção logo de cara.

Leia também

“A localização era estratégica e pedia um edifício icônico”, diz Lati. Decidiram contratar o escritório aflalo/gasperini arquitetos para o projeto.

Naquela época, lembra Lati, a Rebouças estava esquecida e degradada, com muros pichados e quase nenhum atrativo. “Fizemos uma aposta e agora colhemos os frutos. A Rebouças mudou bastante.”

Seguindo as diretrizes do Plano Diretor da cidade, que prioriza a construção de edifícios mistos, a ideia foi destinar uma parte para escritórios comerciais e outra para unidades residenciais, focadas em um público jovem, que valoriza a localização e os serviços disponíveis nos bairros ao redor.

Executivo diz que localização pedia um ‘edifício icônico’. Foto: Viewco Construtora

As lajes corporativas ocupam os primeiros cinco andares, que possuem uma estrutura mais larga e terminam com uma área de lazer com piscina climatizada de borda infinita. A partir do sexto andar o edifício se debruça sobre a Rebouças, com linhas curvas e uma leve torção, o que deixa o design ainda mais marcante.

Continua após a publicidade

O White 2880 tem 32 andares e 162 unidades residenciais – desde estúdios de 38 m² até apartamentos de 3 dormitórios com 140 m², além de duas unidades maiores, no último andar, de 180 m² e 190 m².

A maior parte dos moradores tem o privilégio de acordar com uma vista permanente para o arborizado bairro do Jardim Paulistano, que fica do outro lado da Rebouças. “Chamamos de vista para o mar”, brinca o diretor da Viewco.