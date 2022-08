Mudanças de rota garantem sucesso de locação e vendas para empresas

ESPECIAL PARA O ‘ESTADÃO’ - As mudanças de estratégias iniciais diante da pandemia foram reconhecidas pelo Master Imobiliário deste ano. Responsável pela locação do empreendimento comercial B32, na Avenida Faria Lima, a CB Richard Ellis (CBRE) levou o prêmio de Comercialização. A B.Canton Marketing e Desenvolvimento Imobiliário ganhou o troféu de Marketing, com o lançamento do The First, em Santo André, na região do ABC.

O júri do prêmio valorizou a campanha de oferta da equipe de locação e o comprometimento dos diversos departamentos da CBRE Brasil, que levaram à locação de 100% da torre, 16 meses após a sua conclusão. “A presença da CBRE em todas as fases do desenvolvimento do B32 permitiu que as equipes tivessem total domínio das características técnicas e construtivas, sendo estes grandes diferenciais na tomada de decisão dos ocupantes do complexo”, afirma Guilherme Meira, gerente de locação.

Praça do B32 tem estátua de baleia e interação com a rua; CBRE foi premiada no Master Imobiliário. Foto: CBRE

Conhecido como “o prédio da baleia” por causa da escultura metálica de seis metros de altura e 20 de comprimento na forma do mamífero, o B32 possui mais de 54.000 m² divididos em uma torre corporativa de 24 andares de escritórios com lajes de até 2.100 m², mirante no topo, restaurantes, centro de eventos, área de coworking, além de uma praça integrada com a cidade.

Em março de 2020, com o início da pandemia e o arrefecimento da demanda por escritórios, foi preciso redirecionar o trabalho e identificar os principais segmentos que se mantiveram crescendo no período, como tecnologia e e-commerce, que foram os pilares da ocupação do empreendimento, segundo Meira.

A estratégia deu certo: 75% da área de escritórios foi ocupada por empresas destes segmentos, incluindo a nova sede do Facebook no Brasil. Empresas com atuação no mercado financeiro e de consultoria e serviços completaram o mix de ocupação.

Em Santo André, o lançamento do The First rendeu à B.Canton Marketing Imobiliário o prêmio de Marketing. Com 77 unidades, sendo 54 master estúdios, 5 estúdios e 18 duplex com pé direito duplo, tem como diferencial a flexibilidade de junções horizontais ou verticais, com possibilidade de implantação de suítes e cozinhas integradas.

Continua após a publicidade

Como havia o desafio de comunicar e comercializar unidades distintas, a estratégia começou pelo próprio estande de vendas: foram projetados dois decorados – um estúdio e um duplex. “A estratégia de criar um decorado duplex com junção de estúdio, que possibilitou apresentar um apartamento ampliado com duas suítes, foi fundamental para demonstrar a flexibilidade do projeto. O resultado nas vendas foi espetacular: das 18 unidades duplex, 14 foram comercializadas com junção. E reforçou o padrão do prédio, fazendo com que os estúdios também virassem um desejo de compra” afirma Sérgio Canto, gerente de Locação.

Ousadia

O planejamento inicial de investimento em mídia, materiais e ações de marketing 360° buscava comercialização de 70% das unidades em até seis meses. Em uma decisão ousada, a empresa decidiu concentrar as ações no primeiro mês do lançamento.

Fez, então, investimento pesados em ações de marketing 360° e de impulsionamento de marketing digital. Também distribuiu 450 mil folhetos, resultando em 5.649 visualizações em redes sociais, 635 visitantes recebidos no estande e 100% das unidades vendidas em tempo recorde, de 36 dias.

O preço médio foi de R$ 9.500 por metro quadrado. “As possibilidades de metragens fizeram com que, assim como as unidades, o perfil dos compradores também fosse muito diversificado”, diz.