Anteriormente, o McDonald’s no Japão postou no X, anteriormente Twitter, que “as operações estão temporariamente suspensas em muitas de nossas lojas em todo o país”, chamando-a de “falha do sistema”. Em Hong Kong, a rede disse no Facebook que uma “falha no sistema de computador” derrubou os pedidos online e por meio de quiosques de autoatendimento. O Downdetector, um rastreador de interrupções, também relatou um aumento nos problemas com o aplicativo do McDonald’s nas últimas horas.

Alguns restaurantes do McDonald’s estavam operando normalmente novamente após a interrupção, com pessoas fazendo pedidos e recebendo sua comida em locais em Bangkok, Milão e Londres. Um funcionário de um restaurante em Bangkok disse que o sistema ficou fora do ar por cerca de uma hora, tornando impossível aceitar pagamentos online ou com cartão de crédito, mas permitindo que ainda aceitasse dinheiro para pedidos. Em outro local na capital da Tailândia, havia uma porta com um sinal dizendo: “Os técnicos estão atualizando o sistema”, mesmo enquanto os clientes estavam fazendo pedidos novamente e pagando digitalmente.