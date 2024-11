McDonald’s lança websérie para mostrar caminho dos ingredientes do campo à mesa

Maior empresa de alimentação rápida do mundo e também do Brasil, servindo milhões de refeições todos os dias, a Arcos Dorados, que opera a marca McDonald’s no Brasil e América Latina, ançou uma websérie para mostrar aos clientes o caminho que alguns dos ingredientes percorrem até chegar às bandejas. Em três episódios, “Do campo à mesa - qualidade que inspira” os vídeos respondem a pergunta que muitas pessoas fazem nos balcões das lojas todos os dias - ‘de onde vem a carne, o café e a alface do McDonald’s?’.

A websérie conta não só o caminho percorrido pelos ingredientes, mas também as histórias das pessoas envolvidas nessas cadeias produtivas e mostra ainda os compromissos da companhia com qualidade, responsabilidade socioambiental e desenvolvimento da economia.

O fornecedor da alface do McDonald's só pode comprar de campos auditados pela Global G.A.P (Global Agricultural Practices), que garante o cumprimento de boas práticas agrícolas Foto: Reprodução/McDonald's

“O nosso trabalho também é tornar acessível aquilo que muitas vezes é invisível para o consumidor final, construindo reputação e fortalecendo a confiança com nossos clientes”, afirma Mariana Scalzo, diretora de Comunicação Corporativa da Arcos Dorados. “Para nós, a transparência é um compromisso inegociável. Com este projeto, queremos destacar que esse valor permeia tudo o que fazemos, desde o campo, onde cuidamos de cada etapa, da plantação ao manejo, sempre respeitando as boas práticas em relação ao meio ambiente, aos animais e às pessoas envolvidas.”

Os produtos mostrados na websérie são cultivados no Brasil e partem de diversas regiões e fornecedores do País. Os grãos de café 100% arábica que os clientes consomem nos McCafés vêm de lugares como a Fazenda Rio Brilhante, que fica em Coromandel, Cerrado Mineiro. A alface americana parte do Sítio Novo, Sumidouro, Rio de Janeiro. Já a carne, da fazenda São José, em Quintana, interior de São Paulo. Ao comprar de produtores locais, o McDonald’s valoriza essas comunidades, transforma vidas, ajuda a impulsionar a economia e entrega mais qualidade aos clientes.

“A escolha dos fornecedores locais, com ingredientes nacionais, é estratégica e positiva em diversos sentidos. Reduzimos o tempo entre a colheita/criação e a entrega da matéria-prima, proporcionando uma logística e distribuição mais eficiente, além de, consequentemente, termos alimentos mais frescos e com maior vida útil nos restaurantes”, explica Mariela Fuenzalida, gerente de Qualidade McDonald’s. “Além disso, fomentamos a agricultura e a economia local, impactando positivamente as comunidades em que atuamos, desenvolvendo e impulsionando o mercado nacional”, diz.

Todo o café é certificado pelo selo Rainforest Alliance, que garante que a cadeia de produção dos grãos é sustentável Foto: Reprodução/McDonal

A websérie mostra que os ingredientes que chegam às mesas de mais de mil restaurantes pelo Brasil passam por rigorosos processos de qualidade e seguem uma série de normas. O fornecedor da alface, por exemplo, só pode comprar de campos auditados pela Global G.A.P (Global Agricultural Practices), que garante o cumprimento de boas práticas agrícolas. O café é certificado pelo selo Rainforest Alliance, que garante que a cadeia de produção dos grãos é sustentável. A carne bovina - que não contém nenhum tipo de aditivo ou ingrediente - cumpre com a política de compra de carne livre de desmatamento.

“Exigimos que nossos fornecedores diretos sigam diretrizes rigorosas relacionadas ao combate ao desmatamento, à proteção de terras indígenas, a unidades de conservação e ao respeito aos direitos humanos. Realizamos esse controle por meio de monitoramento via satélite, e desde 2019, 100% da nossa carne é rastreada”, afirma Marie Tarrisse, gerente Sr. de Sustentabilidade da Arcos Dorados.

O McDonald’s também conta com a auditoria Grasp (Global Risk Assessment on Social Practices) para monitorar a questão da responsabilidade social nos campos de alface. “Atuamos no combate às mudanças climáticas e no desenvolvimento de uma cadeia de abastecimento cada vez mais responsável”, explica Marie Tarrisse. “Nossos fornecedores desempenham um papel crucial nesse processo. Trabalhamos em estreita colaboração com eles, alinhando compromissos para garantir que o impacto positivo ocorra em todas as etapas.”

A carne bovina - que não contém nenhum tipo de aditivo ou ingrediente - cumpre com a política de compra de carne livre de desmatamento Foto: Reprodução/McDonald's

Os episódios trazem ainda depoimentos de pessoas que trabalham para levar os ingredientes à mesa - e que também são clientes orgulhosos dos produtos do McDonald’s. ”Sempre que posso, vou no McDonald’s. Eu faço questão de consumir. Sou parte daquilo que está ali”, conta Augusto de Souza, responsável pela planta de hambúrguer da Marfrig, que é parceira do McDonald’s. “Com a websérie, mostramos toda a jornada do alimento para que chegue com a qualidade que os nossos consumidores merecem nas suas mesas”, finaliza Mariana Scalzo, diretora de Comunicação Corporativa da Arcos Dorados