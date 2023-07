McDonald’s para de usar tomates em unidades na Índia

O McDonald’s parou de usar tomates na maioria de suas unidades no norte e leste da Índia, devido a um aumento de cinco vezes nos preços após condições climáticas adversas que limitaram a produção. As informações são da Bloomberg.

A rede de fast food alegou que faltam produtos de qualidade “devido a problemas sazonais na colheita”.

“Estamos trabalhando para resolver esse problema por meio da adoção de práticas agrícolas sustentáveis, incluindo o cultivo de tomates hidropônicos em um ambiente completamente controlado para reduzir os riscos de nossa dependência das variações sazonais”, escreveu o representante na Índia em um e-mail.

Os tomates geralmente ficam mais caros nos meses de junho e julho. No entanto, os preços deste ano dispararam após monções atrasadas, chuvas intensas e temperaturas mais altas que o normal, o que afetou as áreas de cultivo do país.

Segundo a reportagem da Bloomberg, os tomates fazem parte da cesta de Índice de Preços ao Consumidor Combinado do país e podem contribuir com a inflação geral, aponta estudo do Reserve Bank of India, publicado em 6 de julho.