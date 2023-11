O terminal 2 do Aeroporto de Changi, em Singapura, foi totalmente reaberto após três anos e meio de reformas e obras para expansão. O design, inspirado na natureza, possui uma cachoeira digital de 14 metros de altura no coração do saguão de partidas, em meio a um jardim vertical. O aeroporto já era considerado um dos mais bonitos e ganhou o prêmio de melhor do mundo pelo Skytrax Airport Awards de 2023.

Terminal 2 do Aeroporto de Changi, em Singapura, conta com gigante cachoeira digital de 14 metros Foto: Changi Airport Group

A reforma não foi apenas estética e aumentou 21 mil metros quadrados ao edifício do terminal, com novas infraestruturas, sistemas e opções de compras e restaurantes. Segundo o aeroporto, o projeto de expansão adicionou cinco milhões de passageiros por ano à capacidade do Changi, elevando a capacidade total para 90 milhões de passageiros por ano. No terminal, 16 companhias aéreas operam em voos que conectam 40 cidades.

A grande cachoeira digital, chamada de “The Wonderfall”, desce sobre rochas megalíticas. O novo jardim apresenta uma variedade de plantas reais que se misturam a um “céu digital”, que muda suas cores a depender da hora do dia.

Jardim vertical e céu digital fazem parte das novidades do recém aberto terminal do aeroporto de Singapura Foto: Changi Airport Group

A automatização está presente em diversos serviços do aeroporto, como quiosques de check-in, despacho de bagagem, imigração e armazenamento de malas. No novo Lotte Duty Free Wine & Spirits, há um bartender robô. Acima do bar, há um anel LED de 30 metros mostrando uma lua refletida em um lago, uma homenagem ao trabalho do poeta da dinastia Tang, Li Bai, “Bebendo Sozinho Sob a Lua”. /Com informações de CNN