Menor restaurante do mundo cobra 500 euros por refeição para duas pessoas e só tem uma mesa

Solo Per Due - “Apenas para Dois” em italiano - é um restaurante que serve uma refeição exclusiva para duas pessoas que custa 500 euros (cerca de R$ 2,6 mil). É o menor restaurante de alta gastronomia do mundo: só tem uma mesa.

Segundo reportagem da CNN, o local está aberto o ano todo para almoço e jantar. Sem cardápio fixo, os pratos são personalizados de acordo com gostos e desejos dos clientes.

Solo Per Due é um restaurante de alta gastronomia que possui apenas uma mesa para duas pessoas Foto: Solo Per Due/Divulgação

A refeição é feita em uma pequena sala de jantar, parte de uma mansão rural de pedra do século XX localizada perto da vila de Vacone, ao norte de Roma. O restaurante está rodeado por um jardim exótico com diferentes espécies de palmeiras de todo o mundo.

Um garçom está sempre presente para atender, mas permanece escondido. Os clientes podem chamá-lo com um toque de um pequeno sino.

De acordo com a CNN, há regras rigorosas. As reservas devem ser feitas por telefone, à noite, e confirmadas 10 dias antes do evento, de preferência com meses de antecedência. Os visitantes não podem aparecer no restaurante para “dar uma olhada” antes de fazer a reserva.

Os proprietários são uma equipe de três empreendedores locais de alta gastronomia que administram o Solo Per Due há 33 anos. Segundo a CNN, eles se recusam a compartilhar seus nomes antes de uma reserva.

Um dos donos explica à CNN que a ideia de criar um refúgio tranquilo e exclusivo apenas para duas pessoas surgiu quando ele ficou frustrado com restaurantes lotados e filas, e com a forma como os clientes são tratados e acomodados nas mesas.