O fato inconteste é que a concorrência no mercado livre beneficia o consumidor. Se no mercado cativo o gerador concorre apenas uma única vez em 20 ou 30 anos, quando vende energia indexada à inflação para as distribuidoras, no mercado livre, com contratos pulverizados e de menor prazo, o gerador está frequentemente disputando mercado. Com os custos decrescentes das renováveis, cria-se um círculo virtuoso em prol do consumidor.

Contudo, é oportuno entender os fatores que contribuem para as tarifas do mercado regulado serem altíssimas: contratos de longo prazo indexados à inflação; transferência para o consumidor do risco hidrológico; contratação compulsória de energias que o consumidor não quer e o País não precisa, como térmicas a carvão; e custos políticos suportados pelo consumidor, como os de Itaipu, que o obriga a custear obras de infraestrutura que nada têm a ver com energia elétrica em apenas dois Estados do Brasil.