Selic: mercado prevê manutenção em 13,75% esta semana e início dos cortes só no 2º semestre

São Paulo - O Banco Central vem sofrendo grande pressão, do governo e também de alguns setores da economia, para começar a reduzir a taxa Selic, hoje em 13,75% ao ano. Mas, pelo menos para a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) que começa nesta terça-feira, 21, a taxa deve permanecer como está, na visão dos analistas do mercado financeiro.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central vai se ver no meio de uma encruzilhada ao ter de decidir o rumo da taxa básica de juros Foto: Dida Sampaio/Estadão

Essa projeção foi unânime entre as 45 instituições ouvidas pelo Projeções Broadcast. Além disso, a maior parte delas (24) projeta o início dos cortes para o segundo semestre, seis acreditam que essa redução nos juros pode começar ainda neste primeiro semestre e outras 15 acreditam que esse ciclo de baixa só tenha início em 2024. A mediana de todas as projeções aponta que a Selic deve terminar este ano em 12,5%, chegando a 10,25 no fim de 2024 e a 9% em 2025.

Carlos Lopes, economista do Banco BV, projeta o início dos cortes da Selic no terceiro trimestre, levando o juro a 12% no fim do ano. Para ele, o cenário de inflação atual não permite que o Copom comece - ou mesmo sinalize - reduções nas duas próximas reuniões.

“Os núcleos (de inflação) seguem altos, com destaque para a inflação de serviços. Apesar da desaceleração do crédito, o mercado de trabalho ainda aquecido e o crescimento da renda têm ajudado a sustentar esses preços”, diz. Para Lopes, a perspectiva inflacionária poderia inclusive postergar o início dos cortes, mas a incerteza com sistema bancário no exterior “equilibrou” esse risco.

Ele pondera, contudo, que a crise dos bancos ainda está no início e que seria arriscado o BC alterar sua estratégia em cima de algo que não se caracterizou, por enquanto, como um problema para a atividade econômica. O tema, porém, deve ser reconhecido nas próximas comunicações da autarquia, avalia Lopes.

Para o economista, a proposta de novo arcabouço fiscal também não deve trazer conforto para o BC. “Independente do desenho, a sinalização do governo é de crescimento real das despesas, ao menos no curto prazo”, diz Lopes, que também ressalta que o arcabouço precisará ainda ser “digerido” no Congresso, o que torna incerto o que efetivamente será aprovado.

O economista-chefe do Banco Original, Marco Caruso, manteve a expectativa de redução da taxa Selic apenas a partir do quarto trimestre, para 13% no fim de 2023. Apesar do aperto nas condições de crédito com a crise da Americanas e da incerteza em torno do sistema bancário internacional, o analista argumenta que não há evidências de um “credit crunch” (a diminuição drástica na oferta de crédito) no Brasil.

“Vejo um encarecimento natural do crédito para pessoa jurídica e um aumento do spread para alguns patamares altos, mas, sinceramente, acho que é natural e esperado que o crédito responda à subida da Selic, foi até um pouco atrasado”, diz.

Caruso acrescenta que, mesmo em caso de uma crise de crédito, a literatura acadêmica indica que, se houvesse conflito entre os objetivos de estabilidade dos preços e de estabilidade financeira, o BC deveria continuar atacando a inflação com a política monetária e adotar medidas macroprudenciais para aliviar a segunda ponta. Ele pondera, contudo, que, se a crise internacional de crédito for maior do que o previsto, isso pode acrescentar um viés de baixa no cenário de Selic.

Prazo maior

O economista-chefe da Quantitas, Ivo Chermont, por sua vez, espera início dos cortes da Selic apenas em janeiro de 2024. “A inflação não está cedendo, o PIB está meio ‘paradão’ e as expectativas estão piorando. Não se veem motivos para uma queda dos juros ao longo deste ano”, argumenta.

Chermont não vê no momento um colapso no mercado de crédito que afete o desempenho da atividade econômica e o trabalho da autoridade monetária. O economista avalia também que as incertezas em torno da crise dos bancos estrangeiros dependem de novos desdobramentos a serem analisados. “Ainda não temos informações suficientes para cravar que exista uma crise sistêmica que faça o Federal Reserve (o banco central americano) baixar os juros, respingando no Copom”, afirma.

No ambiente doméstico, o economista nota que as indefinições sobre o arcabouço fiscal limitam o espaço para cortes de juros. Chermont acrescenta que, após a apresentação da regra, ainda será necessário observar uma redução das expectativas de inflação para que seja possível discutir afrouxamento monetário.