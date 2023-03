Ex-secretário de Mantega diz que metas de arcabouço são ‘insuficientes’ e devem ‘tensionar’ mercado

Ex-secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, o economista e professor da FGV-SP Márcio Holland disse há pouco ao Estadão/Broadcast que as metas de superávit primário postas no texto do novo arcabouço fiscal não são suficientes para estabilizar a relação dívida/Produto Interno Bruto. Antes, segundo ele, deixa espaço para a expansão da dívida na proporção do PIB, o que deverá tensionar ainda mais o mercado.

Como mostrou o Estadão, de acordo com integrantes da equipe econômica, o novo arcabouço fiscal tem como meta zerar o déficit primário em 2024, reunir superávit de 0,5% do PIB em 2025 e elevá-lo a 1% em 2026, último ano do governo Lula.

“Um superávit primário de 0,5% do PIB e até mesmo de 1% deixa espaço para expansão da relação dívida/PIB”, disse.

De acordo com ele, é preciso ainda fazer a conta para se chegar à taxa e superávit primário necessários para estabilizar a dívida pública proporcionalmente ao PIB diante de um cenário em que o juro básico da economia deve permanecer elevado, por volta dos 12% ao ano e o juro real em 5%.

Haddad se reuniu com Lula nesta quarta-feira, 29, para bater o martelo sobre o novo arcabouço fiscal Foto: Ricardo Stuckert - 29/03/2023

“Se o Brasil crescer 1% este ano, 1,5% em 2024 e 2% nos anos seguintes, esse superávit primário de 1% não estabilizará a dívida e o risco-País tende a aumentar com esse arcabouço que não é um arcabouço, mas sim a volta [da busca] por superávits primários”, disse Holland.

Para efeito de lembrança, a busca por superávits primários era o ponto fulcral da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), regra fiscal criada no governo de Fernando Henrique Cardoso em 1999.

Continua após a publicidade

Ainda, de acordo com o ex-secretário, supondo que a economia brasileira cresça 2% no ano, os gastos tendem a se elevar em cima de uma base alta deste ano. Ou seja, as despesas já estão contratadas.

“É provável que a relação dívida pública pelo PIB cresça até o terceiro ano do governo Lula e se estabilize em um nível maior do que o atual, que está em 73% do PIB”, disse Holland, acrescentando que, pelo o que tem saído na imprensa, o novo arcabouço fiscal “não é o esperado pelo mercado”. “Até porque, as garantias para a estabilização da dívida pelo PIB são pequenas neste momento de cenário de incertezas com a política monetária e com o baixo crescimento do PIB.”

“Ainda falta clareza sobre se haverá uma regra de controle de crescimento dos gastos pelo teto e não por piso como tem sido divulgado até aqui”, afirmou.