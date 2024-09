A ascensão do Mickey paraguaio que nem a Disney conseguiu conter

ASSUNÇÃO - Uma é um colosso que abrange parques temáticos, mercadorias e filmes, com 150 prêmios no Oscar, 225 mil funcionários e receita anual de quase US$ 90 bilhões. O outro é uma empresa familiar de terceira geração com 280 funcionários que embala molho picante, grãos de soja, granulados multicoloridos, uma erva chamada cavalinha, seis variedades de panetone e sete tipos de sal para venda nos supermercados paraguaios.

No entanto, Mickey é um nome familiar que rivaliza com a Disney no pouco turístico país sul-americano de 6,1 milhões de habitantes. De fato, um visitante poderia supor que eles são parceiros. Há os uniformes vermelhos usados pela equipe do Mickey. Há seu slogan familiar: "A obrigação de ser bom!" Acima de tudo, há o rato de desenho animado — também chamado de Mickey, e indistinguível do Mickey Mouse — cujas icônicas orelhas circulares adornam os portões da fábrica da empresa, seus caminhões e um mascote muito requisitado em casamentos no Paraguai.

Mickey, o popular mascote de uma empresa paraguaia, cumprimenta famílias, tira fotos e distribui amostras de alimentos em uma mercearia em Luque, Paraguai Foto: Maria Magdalena Arrellaga/NYT

Mas não se engane, disse Viviana Blasco, 51 anos, sentada na capital, Assunção, entre artigos de papelaria, camisetas e xícaras de café com a marca Mickey. Há “o Mickey da Disney”, disse Blasco, uma entre cinco irmãos que administram a empresa, e “o Mickey paraguaio, o nosso Mickey”.

Ainda assim, se o Mickey paraguaio parece notavelmente semelhante ao da Disney, pode não ser inteiramente uma coincidência. Os paraguaios são notoriamente criativos — alguns diriam que têm os dedos leves — quando se trata de propriedade intelectual.

As fábricas produzem roupas falsificadas da Nike, Lacoste e Adidas. As autoridades educacionais do Paraguai advertiram no ano passado que a Universidade de Harvard do Paraguai — em Ciudad del Este, a segunda maior cidade do país e um ponto de encontro de falsificações — estava concedendo diplomas de medicina falsos (a escola não tem nenhuma ligação com a mais famosa Universidade de Harvard).

O Paraguai está em 86º lugar entre 125 países em um índice compilado pela Property Rights Alliance, um instituto de pesquisa com sede em Washington, D.C., com uma pontuação de 1,7 em 10 para proteção de direitos autorais.

Mas Mickey, a empresa da família Blasco, sobreviveu a vários desafios legais levantados pela Disney. É também uma instituição notavelmente amada que fala da história peculiar, da gastronomia e da identidade nacional do Paraguai.

A saga do Mickey começou, segundo Blasco, em 1935. O Paraguai havia acabado de passar por um conflito mortal com a Bolívia pelo Chaco, um emaranhado de arbustos queimados pelo sol. Em uma conflagração anterior, a Guerra da Tríplice Aliança (1864-70), Argentina, Brasil e Uruguai haviam exterminado metade da população paraguaia.

O país ainda estava se recuperando de ambas. O avô de Blasco, Pascual, filho de imigrantes italianos, viu uma oportunidade de espalhar um pouco de alegria — e obter lucro. Ele abriu uma pequena loja que vendia frutas e sorvete caseiro. Ela se chamava Mickey.

A origem exata da ideia, disse Blasco, continua sendo “um mistério”. Mas Pascual, segundo ela, costumava passar férias em Buenos Aires, a capital cosmopolita da Argentina, conhecida pelos cinemas que exibem filmes internacionais. Mickey Mouse estava fazendo sua estreia nas telas de cinema, inclusive em The Gallopin’ Gaucho (O Gaúcho Galopante, em tradução livre, de 1928).

Viviana Blasco em seu escritório na sede da empresa Mickey em Assunção, capital do Paraguai; ela é uma entre cinco irmãos que dirigem a empresa Foto: Maria Magdalena Arrellaga/NYT

“Em uma de suas viagens, ele deve ter visto o famoso camundongo”, disse Viviana.

Independentemente de sua origem, Mickey foi um sucesso. Alguns anos depois, Pascual abriu a Mickey Ice Cream Parlor, Café and Confectioners.

Em 1969, a Mickey estava vendendo arroz, açúcar e bicarbonato de sódio em embalagens agora decoradas com o camundongo homônimo. Em 1978, a empresa mudou-se para uma fábrica próxima de uma árvore de Natal iluminada de 62 metros.

Um dos logotipos do Mickey em um prédio da fábrica da empresa em Assunção; esse Mickey é indistinguível do outro Mickey Foto: Maria Magdalena Arrellaga/NYT

Viviana nega que sua família tenha se apropriado da propriedade da Disney.

“Não a tomamos, construímos uma marca ao longo de muitos anos. A Mickey cresceu paralelamente à Walt Disney”, disse ela, tornando-se “profundamente implantado na cultura paraguaia”. Essa afinidade ficou evidente em várias lojas que estocam produtos do Mickey em Luque, um subúrbio de classe trabalhadora de Assunção.

Cópias dos documentos judiciais e dos registros da marca registrada do Mickey usados no caso dos anos 1990 Foto: Maria Magdalena Arrellaga/NYT

“Fico feliz só de ver o Mickey em lugares como este”, ela acrescentou, parada no corredor de carnes resfriadas do El Cacique, um supermercado popular.

O Mickey ressoa com o senso de nostalgia dos paraguaios, disse Euge Aquino, chef de TV e influenciadora de mídia social que usa seus ingredientes para fazer comidas como o pastel mandi’o (empanadas de mandioca e carne).

O Paraguai não é conhecido por sua alta gastronomia, ela admitiu. É plano, quente e muito distante das tendências gastronômicas estrangeiras. “Nosso clima é muito difícil”, disse Euge, de 41 anos. “Então você cultiva e come o que cresce.”

O que cresce é principalmente mandioca ou mandioca e milho, que é sagrado para o povo nativo guarani. Mas o que falta em entusiasmo nos pratos locais, eles compensam em sabor e significado.

A empresa Mickey vende uma variedade de produtos alimentícios, incluindo temperos, ervas, feijões e ingredientes para pães Foto: María Magdalena Arréllaga/NYT

Os paraguaios ainda amassam amido de mandioca e milho moído para fazer chipa durante a Semana Santa. Eles infundem sua erva-mate com ervas aromáticas como boldo, burro e begônias. Eles recheiam suas sopas, ensopados e caçarolas com anis, açafrão, cravo, noz-moscada, páprica e coentro, tudo fornecido por Mickey em sachês do tamanho de uma porção.

A popularidade do Mickey, segundo ela, também tem muito a ver com o fato de o mascote distribuir doces do lado de fora dos portões da fábrica todo Natal: uma tradição que remonta a 1983.

Euge Aquino se lembra de ter sentido arrepios enquanto esperava do lado de fora da fábrica durante a festa anual no início da década de 1990. “Não havia mídia social, não havia celulares, não havia nada”, disse. “Então, de repente, Mickey aparece e você pensa: ‘Uau!’ Foi uma loucura.”

“Ele é um astro do rock”, ela disse.

Atualmente, reina uma “coexistência pacífica” entre o Mickey paraguaio e seu sósia dos Estados Unidos, disse Elba Rosa Britez, 72, advogada da empresa menor.

Elba Rosa Britez, 72 anos, advogada que representou Mickey em um processo contra Walt Disney perante a Suprema Corte do Paraguai na década de 1990 Foto: Maria Magdalena Arrellaga/NYT

Essa trégua foi conquistada a duras penas.

Em 1991, a Disney entrou com um pedido de violação de marca registrada no Ministério de Negócios e Indústria do Paraguai, que foi rejeitado. A empresa então entrou com uma ação judicial, mas em 1995 um tribunal de marcas registradas decidiu a favor do Mickey paraguaio.

A Disney recorreu novamente, levando a disputa para a mais alta corte do Paraguai. Lá, um juiz concordou que os paraguaios poderiam facilmente confundir o Mickey da Disney e o Mickey paraguaio.

Mas a Disney não contava com uma “brecha legal”, explicou Britez. A marca Mickey está registrada no Paraguai pelo menos desde 1956, e os descendentes de Pascual a renovaram desde então, sem protesto da multinacional.

Em 1998, a Suprema Corte do Paraguai emitiu sua decisão final. Por décadas de uso ininterrupto, Mickey havia adquirido o direito de ser Mickey. “Eu pulei de alegria”, disse Britez.

A imunidade legal do Mickey no Paraguai, reconheceu Viviana, pode não se estender à venda de seus produtos no exterior. “Nós nunca tentamos.”

Procurada, a empresa paraguaia que representou a Disney se recusou a comentar. Os funcionários da Disney não responderam aos pedidos de comentários.

Durante um feriado nacional recente, o homem na fantasia do mascote Mickey estava se aquecendo em um contêiner de metal com ar condicionado na fábrica da empresa que serve como seu escritório.

Viviana pediu ao The New York Times que não revelasse a identidade de Mickey ao público paraguaio para preservar parte da “magia” por trás do mascote.

“Ver os sorrisos nos rostos das crianças não tem preço”, disse o mascote, antes de ajeitar sua gravata borboleta e sair em direção ao público que o adorava. “Mickey!”, eles gritaram, “Mickey!”

Mickey posou para fotos, espalhou doces nos carrinhos de bebê e passou pipoca pelas janelas dos carros para crianças de olhos arregalados. Motoristas de ônibus tocaram suas buzinas. Uma equipe de construção de estradas acenou. Um trabalhador se inclinou para fora de um caminhão de lixo, ergueu o punho e gritou: “Ei, Mickey!”

Algumas pessoas que estavam na fila para conhecer o mascote disseram que o triunfo de Mickey contra a Disney os encheu de orgulho nacional. “É bom”, riu a dona de casa Maria del Mar Caceres, de 25 anos. “Pelo menos ganhamos em alguma coisa.”

