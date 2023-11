Quanto custa anunciar no novo ‘BBB’? Marcas pagam até R$ 120 mi em cotas de patrocínio do reality

Título: ‘BBB mais salgado’: Globo aumenta preços das cotas de patrocínio de marca em até 33% para 2024

Após ampliar o prêmio da edição de 2023 do Big Brother Brasil, que pagou R$ 2,8 milhões para sua última ganhadora Amanda Meirelles, a Globo decidiu manter a sua política de reajustes nos preços dos produtos da casa: aumentou em até 33% o valor das cotas de patrocínio para o seu principal reality show.

Como de costume, a Globo organiza as cotas de patrocínio do BBB em três pacotes principais: Big, Camarote e Brother - os investimentos que podem chegar a R$ 120 milhões, sem descontos. As informações constam no plano comercial do Big Brother Brasil apresentado às agências publicitárias e anunciantes, ao qual o Estadão teve acesso.

Segundo divulgado pela companhia, o aumento de preços segue o ajuste padrão da Globo e o incremento está ligado ao maior número de ações nas cotas e aos novos formatos que o programa passará a oferecer em 2024. “Para o ‘BBB24′, o plano comercial inclui formatos inéditos nas cotas de patrocínio, novas oportunidades no conteúdo e nas plataformas digitais, além de formatos exclusivos do Globoplay”, diz, em nota, a Globo.

Com o reajuste, o principal pacote de patrocínio da “casa mais vigiada do Brasil”, a cota Big terá um aumento de 14,3% - dos R$ 105 milhões deste ano para R$ 120 milhões em 2024. No caso do pacote intermediário, os anunciantes que escolherem a cota Camarote terão de desembolsar 8,75% a mais pelo espaço publicitário, já que para a próxima edição, o custo passará de R$ 80 milhões para R$ 87 milhões.

Assim como em 2023, o maior reajuste feito pela companhia foi feito na cota “Big”. Para 2024, as marcas que escolherem este pacote pagarão até 33% mais pelo espaço, com um investimento de R$ 20 milhões, ante os R$ 15 milhões cobrados no ano anterior.

Tadeu Schmidt apresenta o 'Big Brother Brasil', reality show da Rede Globo. FOTO Globo/Paulo Belote Foto: Globo/Paulo Belote/Divulgação

Ao todo, o reality show terá 19 marcas na sua lista de patrocinadores oficiais no ano que vem, nomes como Mc Donald’s, Mercado Livre, Seara, além dos estreantes Ifood e Latam. Segundo informado pela Globo, todas as cotas de patrocínio para o programa já foram comercializadas.

Fila de anunciantes

Ainda que a dona do Big Brother Brasil tenha aumentado os preços das cotas de patrocínio com reajustes que vão muito além da inflação oficial do País a Globo não tem enfrentado dificuldades para completar a sua lista de anunciantes da atração.

Em 2023, às vésperas da estreia do programa, a Americanas desistiu de ser patrocinadora, após o anúncio de um rombo bilionário nas suas finanças, o que abriu espaço para uma negociação relâmpago na Globo, literalmente feita durante madrugada, para a chegada do Mercado Livre ao reality show.