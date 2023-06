‘Estadão’ e Eldorado lançam série de programas para discutir posicionamento das empresas

O Estadão e a Rádio Eldorado lançam nesta terça-feira, 13, a série de programas “Collab Estadão”. A partir de entrevistas com os líderes das áreas de comunicação de importantes empresas do País, a ideia é desvendar como elas se posicionam frente às demandas do mundo contemporâneo, tais como ESG, diversidade e inovação na era digital.

Apresentado por Luis Fernando Bovo, diretor de conteúdo de Mercado Anunciante do Estadão, e Emanuel Bomfim, apresentador da Rádio Eldorado, a nova atração já nasce multiplataforma: vai ao ar na grade da emissora às terças, às 21h, no FM 107,3 (SP); é disponibilizado em formato podcast e, em vídeo, no canal do YouTube do Estadão.

“Não é um papo apenas sobre os propósitos em si, que são muito relevantes, mas também sobre o percurso que essas corporações enfrentam para chegar até eles. E como isso mexe com as estratégias de comunicação”, destaca Bovo.

Aline Mori, CMO da Dafiti Group, vai falar no programa de estreia sobre o crescimento do mercado da moda no ambiente digital, entre outros assuntos Foto: Divulgação

No programa de estreia, a entrevistada é Aline Mori, CMO da Dafiti Group. Ela vai falar, entre outros assuntos, sobre o crescimento do mercado da moda no ambiente digital, além de questões tão urgentes para este segmento, como a diversidade e a sustentabilidade. Ao longo da série, representantes de outros segmentos da economia serão contemplados.

“É collab, porque vem de colaboração, de aproximação, de uma troca que pretende ser franca e positiva”, afirma Emanuel Bomfim. O termo que dá título ao programa se popularizou nas redes sociais, tem ganhado cada vez mais força no mundo corporativo e dos negócios, mas a raiz é a mesma: parceiros que se unem em prol de causas comuns.