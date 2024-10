‘Estadão’ vai escolher profissionais do mercado publicitário para fazer parte do júri de Cannes

Profissionais do mercado publicitário brasileiro interessados em fazer parte do júri do Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade terão uma oportunidade inédita. O Estadão, representante oficial do festival no Brasil há 23 anos, receberá inscrições de pessoas do mercado criativo interessadas em integrar a delegação brasileira no festival na edição do ano que vem.

Em 2025, o Cannes Lions será realizado entre os dias 16 a 20 de junho, na cidade de Cannes, na França. A iniciativa faz parte da estratégia de abrir novos espaços dentro do mercado nacional, ampliando a lista de nomes para além dos tradicionais grupos de comunicação. Com isso, representantes de agências independentes, pequenas butiques de criatividade e também profissionais autônomos que atuam no setor terão mais chances de se tornarem jurados. Apesar de o festival, o mais importante do mercado publicitário global, ser realizado apenas em junho, parte do trabalho dos jurados começa bem mais cedo. Semanas antes, o grupo escolhido fica responsável por analisar e votar milhares de peças que costumam definir os rumos da indústria. Na semana do evento, o grupo se reúne no sul da França para decidir os vencedores dos Leões que consagram as maiores agências e os melhores publicitários do mundo.

Próxima edição do Cannes Lions será realizado entre os dias 16 a 20 de junho de 2025 Foto: Cannes Lions/divulgação

Como se candidatar

Essa é a primeira vez que o Estadão receberá a indicação direta de membros da comunidade criativa para as candidaturas ao júri. Os interessados em fazer parte do júri devem enviar, para o e-mail canneslions.juri@estadao.com, um texto escrito em inglês, com cerca de 800 caracteres (já contando com os espaços) respondendo à seguinte questão: por que o profissional deve ser considerado para participar do júri?

É necessário também incluir as experiências na categoria em que pretende ser jurado (no total, são 30 categorias em disputa no Cannes Lions), principais conquistas, prêmios, marcos na carreira, projetos de paixão e/ou qualquer outra coisa que o profissional sinta que daria suporte à nomeação. Também é preciso explicar brevemente a relação com o mercado e também com o maior festival de criatividade do mundo.

Como representante oficial da premiação no Brasil, o Estadão é responsável por conectar a comunidade criativa local com os integrantes do evento global, indicando uma lista de nomes pré-selecionados para presidentes e membros do corpo de júri, que são validados pela organização do Cannes Lions, que tem a palavra final na escolha.

O diretor-executivo comercial do Grupo Estado, Paulo Pessoa, explica que a iniciativa é uma forma de ampliar a diversidade dos jurados em todas as suas vertentes, desde as questões raciais, de gênero, de região e também de tamanho de companhias. Ele lembra que, normalmente, os grupos tradicionais de publicidade e propaganda costumam indicar talentos para concorrer às vagas do júri, mas que ao aceitar diretamente a candidatura, profissionais de agências com menos tradição no festival ou autônomos terão mais chances de participar da delegação de jurados.

“O ‘Estadão’ recebe do mercado suas aspirações em termos de participação de jurados para o Cannes Lions, consultando lideranças, associações e os próprios membros do setor. Nosso objetivo agora é receber indicações que representem a indústria da comunicação da forma mais abrangente, dando oportunidade para criativos que achavam que ser jurado do Cannes Lions estava totalmente fora do seu alcance”, afirma.

Pessoa diz também que, além de ser um fato balizador na trajetória pessoal desses criativos e de suas agências, os nomes que representam o Brasil têm o papel de auxiliar nas discussões da premiação, que costuma determinar os rumos dessa indústria “Os jurados são os faróis da criatividade que inspiram a indústria, definem o padrão de excelência e moldam o futuro das comunicações”, diz o executivo.