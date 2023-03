Chinelos com ‘cheiro de bala’: Havaianas lança coleção inspirada em aromas dos doces da marca Fini

A Havaianas e a Fini se juntaram para lançar uma coleção especial de chinelos com cheiro inspirado nas balas açucaradas. Ao todo, a coleção terá cinco produtos, entre eles dois modelos de chinelo com cheiro de morango, de banana e das balas em formato de “dentadura” e “minhoquinha”. Também serão lançados dois pingentes e uma toalha com estampa inspirada em ambas as marcas.

A parceria será lançada na próxima sexta-feira, 10, em todo o País. A nova coleção especial estará disponível nas lojas físicas da companhia em todo País e no e-commerce.

Colaboração entre as duas marcas será comercializada pela companhia por tempo limitado. Foto: Ary Custódio/Havaianas

Mariana Rhormens, diretora de marketing da Havaianas Brasil, conta que a parceria começou a ser desenvolvida há mais de um ano, devido às dificuldades de transformar os cheiros das balas em algo que pudesse ser incorporado ao material dos chinelos.

“A nossa formulação é guardada a sete chaves. Existe um grande processo para que levássemos o ‘cheirinho’ de Fini aos sapatos, até porque nós queremos que os clientes reconheçam o cheiro de primeira”, diz.

Foco na nostalgia

Apesar dos sapatos com cheiros adocicados serem comuns no mercado de produtos infantis, os novos chinelos “sabor Fini” não são necessariamente para os pequenos.

A diretora de marketing explica que, além dos modelos infantis, a companhia vai comercializar os lançamentos em todos os tamanhos de olho nos adultos. “Certamente os adultos terão uma parcela grande do consumo, mas queremos nos conectar com pessoas de 0 a 100 anos”, afirma Mariana.

Ao todo, serão cinco produtos, entre chinelos, pingentes e uma toalha com desenho inspirado em ambas as marcas. Foto: Ary Custódio/Havaianas

Essa não é a primeira vez que uma marca aposta nos cheiros de balas e chicletes como forma de fomentar o consumo dos seus produtos. Recentemente, o Boticário relançou uma edição especial da linha Cuide-se Bem inspirada nos cheiros das gomas de mascar Bubbaloo.

Depois de uma primeira edição “sabor” tutti frutti que esgotou em poucos dias das prateleiras das lojas, a empresa de produtos de beleza decidiu reeditar a parceria com a marca do grupo Mondelez e lançar uma nova leva de produtos, com mais dois cheiros de uva e morango, também imitando os sabores dos doces da marca.