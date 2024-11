Marcas & Campanhas: SBT e Hellmann’s estreiam reality culinário

Hellmann’s: “A melhor salada de maionese do Brasil”

Desde sexta-feira, 8, vai o ar o quadro “A melhor salada de maionese do Brasil”, conteúdo patrocinado por Hellmann’s dentro do programa “Chega Mais”, no SBT. Dez participantes buscam o prêmio do reality show: R$ 10 mil e um ano de maionese grátis. São seis episódios, apresentados por Regina Volpato e com os chefs Aline Guedes, Guilherme Doná e Diego Assalve como convidados.

Gravação do reality “A melhor salada de maionese do Brasil”, para a Hellmann's e SBT Foto: João Raposo

O reality faz parte da campanha "Com Hellmann's, o domingo fica tudo de bom", lançada em outubro. A estratégia de marketing inclui filmes para TV e digital, além de promoções. A criação é da Euphoria, a mídia é da agência Initiative e o digital, da Buena Onda, enquanto a conta de RP é da Edelman Brasil.