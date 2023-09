O Boticário se une à Melissa e lança produtos com ‘cheirinho’ inspirado na sandália clássica

O lançamento de linhas de produtos de beleza e cosméticos inspirado em marcas clássicas se transformou em uma tradição para O Boticário. Depois de produzir peças em parcerias com outras empresas inspiradas em nomes como Xuxa, Lilica Ripilica, Barbie, Bubbaloo, agora a gigante de beleza se prepara para colocar no mercado a nova linha Cuide-se Bem, uma edição limitada inspirado no cheiro tradicional das sandálias de plástico da Melissa.

A nova parceria entre a gigante de beleza e a marca de moda chega ao mercado após o sucesso de vendas da linha Cuide-se Bem de Bubbaloo, que contou com duas edições. Segundo a companhia, a expectativa era de que a primeira versão da linha fosse comercializada ao longo de seis meses, mas acabou esgotando nas prateleiras das lojas físicas e do e-commerce em pouco mais de uma semana.

Em nova 'colab', O Boticário terá produtos com fragrância inspirada no 'cheirinho' das sandálias da Melissa Foto: Divulgação O Boticário

Diante da demanda muito além do esperado, a segunda versão da linha Cuide-se Bem Bubbaloo teve um aumento de 85% na produção. Agora, a companhia projeta superar o sucesso do lançamento anterior em 10% no volume de vendas e 14% em receita.

A diretora de marketing do Boticário e Quem Disse, Berenice?, Bruna Buás, conta que parcerias como a da Melissa nascem, em grande parte, do movimento de escuta da companhia em relação aos pedidos dos próprios clientes feitos principalmente nas redes sociais. “Nós já temos outros lançamentos que são pedidos dos nossos clientes e que devem ser lançados em breve”, diz a executiva.

Bruna explica que, apesar do relançamento da edição de Bubbaloo, desta vez, a linha inspirada no cheiro das sapatilhas de plástico não deve ter uma continuação. “Nós estamos nos preparando para que possamos atender todos os consumidores, mas nosso objetivo é ter apenas essa versão, porque nós temos produtos, literalmente, dos pés a cabeça para os clientes.”

Em entrevista recente ao Estadão, o presidente do Grupo Boticário, Fernando Modé, contou que, atualmente, toda a companhia conta com mais de seis mil produtos - entre todas as marcas da casa - e que os novos lançamentos, como no caso da mais nova linha de Cuide-se Bem e Melissa, são responsáveis por 30% da receita da companhia.

Ao todo, serão 16 produtos, entre hidratantes labiais, cremes de hidratação, desodorante, entre outros Foto: O Boticário Divulgação

São as marcas dividindo o espaço para alcançar mais consumidores Eduardo Tomiya, especialista em marcas e presidente da TM20 branding

Cheiros e gostos que vendem

Não é de hoje que as marcas apostas nas famosas “Colabs” para alavancar os negócios, unindo as forças de dois nomes importantes com lançamentos de produtos. Contudo, recentemente, as parcerias voltadas para os “cheiros” e “gostos” nostálgicos viraram uma febre de engajamento e vendas para as companhias.

A exemplo do próprio Boticário, a linha de produtos com fragrância inspirada na clássica goma de mascar Bubbaloo esgotaram nas prateleiras em poucos dias. Devido ao “clamor” do público, a gigante de beleza decidiu lançar uma segunda edição com produtos nas fragrâncias de uva e morango, além do clássico de tutti-frutti.

Ainda no segmento de “doces açucarados”, a Fini se transformou na queridinha do momento após ter produtos licenciados que viram febre entre o público.

A marca de doces foi inspiração para itens como os chinelos da Havaianas e também para a linha de hidratantes labiais da Cimed. Com o “Carmed Fine”, que tentava mimetizar os sabores de doces como a “dentadura”, “beijos” ou “bananinha”, a farmacêutica limpou os estoques e faturou mais de R$ 100 milhões.

Na avaliação de Eduardo Tomiya, especialista em marcas e presidente da TM20 branding, as colaborações entre as marcas se transformaram em um sucesso de vendas porque unem o desejo de compras com uma memória afetiva em relação às marcas mais tradicionais, como no caso de Fini, Melissa e Bubbaloo, entre outros. “Isso é o legal do marketing, no fundo ele endereçou uma necessidade que estava oculta, que quando foi incentivada gerou uma necessidade no consumidor. É o sonho de qualquer marca”, diz Tomiya. “São as marcas dividindo o espaço para alcançar mais consumidores.”

Foco no digital

Segundo a executiva de marketing de O Boticário, a divulgação da nova parceria entre as duas companhias ocorrerá majoritariamente no universo digital, mas contará com uma ativação presencial na loja conceito da Melissa, na Oscar Freire, em São Paulo, além das próprias unidades físicas de O Boticário.

Ao todo, a edição limitada contará com 18 produtos, entre itens para corpo, cabelos, maquiagem e acessórios, com preços que vão de R$ 29,90 a R$ 64,90. Os produtos estarão disponíveis nas lojas físicas de O Boticário e também no e-commerce da companhia a partir do dia 25 de setembro.