Pessoas & Contas: Microsoft, Nuvemshop, Webmotors e Ânima são os destaques da semana

Contas

A Ânima Educação finalizou um processo de seleção de dez empresas para atender às suas marcas regionalmente, criando assim um hub de agências. Fazem parte: Komuh, para as marcas Una, Faseh e Milton Campos (MG); Filadelfia, para UniBH (MG); D/Araujo, com a UniSul (SC); Escala, com a UniRitter (RS); Brivia, com UniCuritiba (PR), UniSociesc (SC) e FADERGS (RS); Art&C com UnP (RN), FPB (PB) e Unifg-PE (PE); Morya com Unifacs, Ages e Unifg-BA (BA); Two com Universidade Anhembi Morumbi (SP); LVL com Universidade São Judas (SP); e Brick com IBMR (RJ).

A agência de marketing digital WebSnap comemora a chegada de duas contas internacionais. Uma delas é a Ofcdesk, empresa com sede nos Estados Unidos e focada em soluções em tecnologia para arquitetura, engenharia, construção e design de interiores. A outra é a Smycotech, que tem origem chilena e é uma consultoria e engenharia externa que atende a setores industriais de alta complexidade, como celulose, energia e mineração.