Ministério de Investimentos da Arábia Saudita planeja abrir escritório no Brasil

RIADE - Com o desejo de compartilhar da expertise brasileira em áreas como produção de alimentos, petroquímica e energias renováveis, o Ministério dos Investimentos da Arábia Saudita (Misa) afirmou nesta terça-feira, 5, que irá abrir em breve um escritório de representação no Brasil.

PUBLICIDADE O órgão é o principal braço do governo saudita para atrair novas empresas para o país em busca das ambiciosas metas do plano de investimentos batizado como Visão 2030, que prevê desembolsos totais de US$ 3,2 trilhões até o fim desta década. Atualmente, o Misa já possui escritórios na França, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Rússia, China, Coreia do Sul, Japão e Singapura. Durante a visita de empresários brasileiros levados pelo grupo Lide à sede do ministério, o diretor-gerente do órgão, Waleed Al-Rubaie, confirmou que o Brasil deve ser um dos próximos países a contar com um escritório de facilitação de negócios.

“Queremos apoiar empresas que queiram investir na Arábia Saudita, dando todo o suporte na relação com todos os nossos demais órgãos governamentais. Se uma companhia brasileira quiser se instalar na Arábia Saudita e usar essa operação também para a exportação, temos um fundo com até US$ 10 bilhões para financiamento e um orçamento de até US$ 2 bilhões em incentivos”, acrescentou Al-Rubaie.

Arábia Saudita tem o plano "Visão 2030", lançado, como forma de diversificar e modernizar a economia, ainda dependente das exportações de petróleo. As energia renováveis receberão parte dos investimentos Foto: Valdrin Xhemaj / EFE

Entre as metas da Visão 2030 do governo saudita está a expansão da participação de áreas diferentes da exploração de petróleo e gás de 18,7% para 50% do total das exportações do País.

Para o coordenador de projetos e parcerias estratégias do Misa, Abdullah Alsuhaibani, as empresas brasileiras têm plenas condições de usarem a localização privilegiada da Arábia Saudita — na divisa entre Europa, África e Ásia — como plataforma de exportação para países nesses três continentes.

“A JBS já opera uma unidade em Damman e está construindo outra em Jeddah. Somos o local ideal para se produzir comida halal para todo o mundo árabe”, acrescentou.

Publicidade

As reformas econômicas conduzidas pelo governo saudita incluem uma série de medidas para a facilitação da abertura de empresas no país, incluindo a redução da burocracia estatal, a oferta de incentivos fiscais e a disponibilização de crédito, garantias e seguros por meio de bancos e fundos públicos.

A comitiva do Lide também visitou nesta terça-feira o Fundo Soberano da Arábia Saudita (PIF). Segundo o relatório anual de 2023 da Global SWF, o PIF foi o fundo soberano que mais investiu no ano passado, com um total de US$ 31,6 bilhões em novas operações, um aumento de 52,6% em relação a 2022. O fundo é um dos principais atores da estratégia de investimentos e diversificação da economia saudita.

O repórter viajou a convite do Lide