Morre magnata americano dos imóveis, que foi sócio da Gafisa e da BR Malls no Brasil

THE NEW YORK TIMES - Sam Zell, o magnata imobiliário que se especializou em ativos problemáticos e adquiriu o Chicago Tribune, o Los Angeles Times e outros jornais históricos, em uma compra alavancada que foi amplamente criticada em 2007, morreu nesta quinta-feira, 18. Ele tinha 81 anos.

Sua morte foi anunciada em um comunicado da Equity Group Investments, empresa fundada por Zell e da qual ele havia sido presidente. A nota não diz onde ele morreu e atribuiu a morte a “complicações de uma doença recente”.

Em uma carreira de acordos espetaculares celebrados principalmente em salas de reuniões e colunas financeiras, a aventura de Zell no mundo editorial, como presidente da Tribune Company, provou-se um fracasso retumbante — uma queda de cinco anos num turbilhão de rancor, redução de custos, escândalos administrativos e falência.

No final de 2012, a empresa emergiu da falência relativamente intacta, mas com metade de seu valor e com a saída de Zell, substituído por credores seniores. Eles instalaram novos gerentes e planejavam vender jornais importantes e outros ativos.

As perdas pessoais de Zell não foram pesadas para seus padrões, mas o episódio foi amplamente visto como um olho roxo para um magnata do mercado imobiliário em sua profundidade nos jornais.

O empresário americanno Sam Zell, que teve negócios no Brasil

Filho de judeus poloneses que fugiram para a América em 1939 quando a Segunda Guerra Mundial engolfou a Europa, Zell, um abrasivo e excêntrico habitante de Chicago que se deleitava em testar os limites dos negócios e das motocicletas, acumulou um dos maiores portfólios de apartamentos, escritórios e imóveis comerciais, principalmente arrebatando propriedades que outros investidores desprezavam por serem muito arriscadas ou mesmo moribundas.

Ele se autodenominava “o dançarino perigoso”, comemorando seus próprios triunfos como um especulador de apostas altas que encontrava oportunidades onde outros viam apenas estresse.

Um homem diminuto com uma voz rouca, cabeça careca, olhos vesgos e barba branca, ele preferia correntes de ouro, camisas esportivas brilhantes e jeans. Costumava andar em alta velocidade em uma Ducati amarela brilhante para trabalhar e às vezes fazia viagens, com um grupo, de jaquetas de couro que chamava de Zell’s Angels.

Ele poderia chocar com palavrões e insultos e amarrar seus discursos com palavrões. Mas também enviava centenas de caixas de música para conhecidos na época do Natal.

Ao contrário de Donald Trump e Harry Helmsley, que usaram seus nomes em propriedades-troféu e como autopromoção, Zell foi relativamente anônimo durante a maior parte de sua carreira, conhecido amplamente nos círculos financeiros e imobiliários como um investidor audacioso, cuja visão — criar uma marca nacional — não se concretizou porque as vendas de imóveis são, em grande parte, locais.

No entanto, em 2007, o Blackstone Group comprou a empresa de Zell – então conhecida como Equity Office Properties Trust – por US$ 39 bilhões. Sua própria fortuna foi estimada em quase US$ 5 bilhões, e com participações em propriedades residenciais, drogarias e lojas de departamento, e empresas de energia e eletrônicos. Uma vida inteira de aquisições que o tornaram um dos homens mais ricos do país – ele poderia ter se aposentado confortavelmente aos 60.

Mas, vendo outro mercado ineficiente, mergulhou no mundo desconhecido dos jornais, vencendo uma guerra de lances por uma das principais empresas de mídia do país, o império Tribune, de 160 anos. Além dos jornais de Chicago e Los Angeles, incluía The Baltimore Sun, Newsday, The Hartford Courant, 23 estações de televisão e rádio, o time de beisebol Chicago Cubs e o estádio Wrigley Field.

Negócios no Brasil

Em 2005, o fundo de investimentos Equity International, de Zell, tornou-se sócio da Gafisa, ao comprar 32% da construtora, por US$ 50 milhões. Pouco tempo depois, em fevereiro de 2006, a Gafisa fez sua oferta inicial de ações na Bolsa.

No mesmo ano, ajudou a criar a BR Malls, líder no setor de shopping centers no Brasil, com a GP Investimentos, que acabaria saindo definitivamente do negócio. A empresa abriu o capital na Bolsa em abril de 2007.

Zell também teve participação na Bracor, especializada em imóveis comerciais e industriais; na AGV Logística; na construtora popular Tenda; e na Brazilian Finance & Real Estate, de hipotecas residenciais, securitização de recebíveis e estruturação de fundos imobiliários. Ao longo dos anos, porém, o empresário foi se desfazendo nos negócios no Brasil.

Empreendedor aos 12

Samuel Zielonka nasceu em 28 de setembro de 1941, em Chicago. Era filho de Berek e Ruchla Zielonka, que mudaram seus nomes para Bernard e Rochelle Zell após imigrar e se estabelecer naquela cidade, onde o pai entrou no ramo imobiliário e no atacado de joias.

Sam cresceu como um empresário. Aos 12 anos, encontrou a nova revista Playboy de Hugh Hefner nas bancas, comprou cópias por 50 centavos e as vendeu para os meninos da vizinhança por US$ 3 cada. Na Highland Park High School, sua foto de formatura no anuário de 1959 trazia a legenda: “Não estou perguntando, estou dizendo”.

Na Universidade de Michigan em Ann Arbor, começou a administrar algumas moradias fora do campus para um proprietário. Ele e um amigo, Robert H. Lurie, que se tornou seu parceiro de negócios, compraram casas baratas, reformaram-nas e alugaram apartamentos para colegas estudantes.

Zell formou-se em direito em 1966. Nas décadas de 1970 e 1980, ele e Lurie adquiriram participações nacionais diversificadas em imóveis residenciais e comerciais, antecipando ciclos de alta e baixa e adquirindo ativos em dificuldades.

Em 1976, Zell foi indiciado sob a acusação de sonegação de impostos em um negócio imobiliário. Mas a acusação foi retirada depois que ele concordou em testemunhar contra seu cunhado, Roger Baskes, que foi condenado à prisão e cumpriu dois anos.

Depois que Lurie morreu em 1990, alguns negócios faliram. Mas, em 1993, adquiriu a Jacor Communications, uma empresa de rádio em dificuldades, que expandiu para uma das maiores cadeias de rádio do país antes de vendê-la em 1998 para a Clear Channel Communications por US$ 4,4 bilhões.

Ele prosperou em fundos de investimento imobiliário de capital aberto, que atraíram investidores com vantagens fiscais e grandes retornos. Seus fundos estavam entre os maiores do país em propriedades residenciais e comerciais e estacionamentos para trailers.

Sua venda de US$ 39 bilhões da Equity Office Properties, uma das maiores aquisições alavancadas de todos os tempos, ocorreu pouco antes da recessão de 2008 e 2009, que devastou os mercados imobiliários e a economia nacional.

A vida de Zell foi examinada em uma biografia de 2009 por Ben Johnson. Ao contrário do que ocorria nos negócios e na vida privada, Zell evitava as convenções e era notoriamente franco, muitas vezes “latindo” para os funcionários e usando vulgaridades em discursos e reuniões.

Quando o ex-secretário de Estado Warren Christopher e outros o encontraram para expressar preocupação com a saúde do The Los Angeles Times, Zell disse que não se importava com o que eles pensavam, usando um palavrão para dar ênfase.

Zell, que tinha casas em Chicago, Sun Valley, Idaho e Malibu, Califórnia, era um filantropo ativo, doando milhões para a Universidade de Michigan, Northwestern University e a Wharton School da Universidade da Pensilvânia. Também foi um grande doador para causas em Israel e para o Comitê Judaico Americano, uma escola primária judaica em Chicago com o nome de seu pai e outras instituições culturais e educacionais.

Foi casado três vezes, divorciou-se duas vezes e teve três filhos. Ele e sua terceira esposa, Helen Herzog Fadim, se casaram em 1999. Ela sobreviveu a ele. Ele deixa duas irmãs, Julie Baskes e Leah Zell; as filhas Kellie e JoAnn Zell; o filho, Mateus; e nove netos.