O mundo investe quase um Brasil por ano em transição energética, compara Passanezi

O CEO da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), Reynaldo Passanezi Filho, optou, em sua fala durante o CNN Talks, realizado nesta quinta-feira, 29, em São Paulo, por começar a chamar atenção da audiência com alguns números macro do setor. Segundo ele, em 2023, por exemplo, o mundo investiu US$ 1,7 trilhão na transição energética, quase o Produto Interno Bruto (PIB) inteiro do Brasil, que está na faixa dos US$ 2 trilhões. “E as estimativas apontam que em 2050, será necessário, em termos mundiais, um investimento de US$ 5 trilhões para se dar conta do recado”, afirmou.

Mas existem outras macrotendências, segundo Passanezi, que precisam ser acopladas à questão da chamada energia limpa. “Precisamos trazer as empresas que precisam de energia limpa para produzir aqui no Brasil e, no nosso caso em específico, em Minas Gerais.” O setor da inteligência artificial, explica o executivo da Cemig, em franca expansão, é exatamente um dos que podem ser trazidos para o Brasil.

Os data centers das grandes empresas de tecnologia já consomem por volta de 2% da carga disponível por todo o setor elétrico mundial. Os mesmos 2% representados pela demanda brasileira. “Mas as previsões indicam que essa carga pode chegar a 6%, ou seja, três vezes mais, daqui a 5 anos”, calcula Passanezi, para mostrar o potencial de oportunidades que o Brasil terá pela frente, ainda mais porque o País pode oferecer um energia 100% limpa, algo tão raro de ocorrer com a grande maioria dos outros países do mundo.

O setor da inteligência artificial, em franca expansão, é um dos que podem ser trazidos para o Brasil, diz Passanezi Foto: Werther Santana/Estadão

