Um navio de cruzeiro levando passageiros em uma viagem ao redor do mundo de 3 anos e meio finalmente iniciou sua jornada partindo do cais de Belfast, capital da Irlanda do Norte, após passar quatro meses preso na cidade. Os passageiros aplaudiram, comemoraram e abraçaram o comandante do navio quando ele confirmou na noite de segunda-feira que estavam prontos para a partida.

O Odyssey deixou o cais e ancorou na entrada do mar Belfast Lough durante a noite. E lá ficou, enquanto o operador do navio disse que precisava concluir alguns documentos finais. O navio estava programado para deixar as águas da Irlanda do Norte na noite de terça-feira. 1º de outubro. A embarcação partiu de Southampton em maio e parou em Belfast para ser equipada para a partida. Passou meses no estaleiro Harland & Wolff, onde o Titanic foi construído há mais de um século, passando por trabalhos em seu leme e motor.

O amor está “no mar”

PUBLICIDADE Enquanto isso, o operador do navio, Villa Vie Residences, pagou as despesas de vida para dezenas de passageiros, que foram autorizados a entrar no navio durante o dia e receberam refeições e entretenimento, mas não puderam ficar durante a noite. Alguns voltaram para casa, enquanto outros ficaram em hotéis em Belfast ou visitaram outras partes da Europa. A norte-americana Cyndi Grzybowski, 69, de Appling, Estados Unidos, disse que sempre quis ver o mundo e estava animada para o início da viagem, mas tinha aproveitado “cada minuto” em Belfast. “Começamos como estranhos em Southampton e Belfast e agora somos realmente uma família”, disse ela. “Muito obrigada a todos – realmente, Belfast tem sido um lugar maravilhoso.”

Um casal de futuros viajantes ficou noivo enquanto aguardava o início do cruzeiro. Gian Perroni, do Canadá, e Angie Harsanyi, dos Estados Unidos, se conheceram caminhando para e do navio durante a parada em Belfast. Eles agora estão noivos e planejam se casar a bordo do navio pelo capitão em abril. “Encontramos nossas almas gêmeas”, disse Perroni. Ele disse que durante os meses “encalhados” na Irlanda do Norte, “aprendemos paciência e perseverança – e aprendemos como as pessoas de Belfast têm sido maravilhosas”.

O navio de cruzeiro Villa Vie Odyssey deixa o Porto de Belfast após ter ficado parado em Belfast, Irlanda do Norte, por quatro meses devido a reparos inesperados Foto: Liam Mcburney/PA via AP

Navio residencial

Construído em 1993 e operado sob diferentes nomes por várias linhas de cruzeiro ao longo dos anos antes de ser paralisado pela pandemia de coronavírus em 2020, o Odyssey foi comprado pela Villa Vie Residences em 2023.

O navio residencial é o mais recente empreendimento no mundo tumultuado dos cruzeiros contínuos. Ele oferece aos viajantes a oportunidade de comprar uma cabine e viver no mar em um navio que viaja pelo globo. Em sua viagem inaugural, está programado para visitar 425 portos em mais de 100 países.

Publicidade

O material de marketing, voltado para aposentados aventureiros e nômades digitais inquietos, promove “a incrível oportunidade de possuir uma casa em um paraíso flutuante”, completa com academia, spa, instalações de entretenimento, hospital a bordo, centro de negócios e “centro de artes culinárias.”

As cabines – anunciadas como “vilas” — começam em US$ 99.999, mais uma taxa mensal, durante a vida operacional da embarcação. Os passageiros também podem se inscrever para segmentos da viagem que duram semanas ou meses. /AP