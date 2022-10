3R Petroleum capta US$ 500 milhões com o BTG para concluir compra da Potiguar

A 3R Petroleum fechou uma captação de US$ 500 milhões em debêntures no BTG Pactual para concluir a aquisição do Polo Potiguar da Petrobras, por US$ 1 bilhão. Outros US$ 500 milhões foram obtidos junto a um pool de bancos em agosto, em operação liderada pelo Morgan Stanley. O dinheiro será liberado no fechamento da operação. A Potiguar é o principal ativo adquirido pela 3R e vai dobrar a produção atual da companhia.

Polo Macau, da 3R Petroleum Foto: Divulgação

Com as debêntures, a 3R encerra o ciclo de captação de recursos no mercado e parte para absorção dos nove ativos adquiridos nos últimos três anos, seis deles com transações já totalmente concluídas. Em novembro de 2020, a 3R estreou na bolsa com uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) que movimentou R$ 690 milhões. Outras duas ofertas subsequentes foram realizadas nos anos seguintes, somando R$ 2,8 bilhões.

A perspectiva é de que, nos próximos três anos, nenhuma nova operação de grande porte aconteça. As debêntures (títulos da dívida) do BTG vencem em cinco anos, podem ser pré-pagas em 24 meses e são remuneradas por uma taxa de 7,5% somado à taxa de referência SOFR (que irá substituir a Libor). O juro é pago somente no vencimento.

A taxa supera a tomada no empréstimo junto aos bancos, onde a remuneração foi de 6,25% somado ao SOFR. Participaram desse crédito, além de Morgan Stanley, Banco do Brasil, Citibank, Deutsche Bank, HSBC México, Itaú BBA e Santander.