Falta de terrenos em Balneário Camboriú leva apartamentos de luxo para cidades vizinhas; veja preços

A busca por terrenos disponíveis para construção de novos empreendimentos em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, atingiu um patamar crítico, afetando diretamente os preços imobiliários em cidades vizinhas como Itapema, Porto Belo, Itajaí e Bombinhas. Isso porque a escassez de espaços disponíveis na cidade, conhecida por suas construções de luxo, prédios super altos e cenário paradisíaco, tem gerado uma demanda crescente por novas áreas para desenvolvimento imobiliário no litoral do Estado.

Segundo a DataZap, em outubro, o preço médio por metro quadrado (m²) em Balneário Camboriú atingiu R$ 12.522, representando uma variação acumulada de 9,93% no ano e expressivos 13,71% nos últimos 12 meses. “O que parece caro hoje será o barato de amanhã em Balneário Camboriú e região”, diz o consultor Bruno Cassola, corretor de imóveis e especialista no mercado de luxo na cidade.

“No período de um a três anos, estimamos que o m² nos empreendimentos à beira mar de alto padrão chegará a R$ 100 mil. Hoje, o preço parte de R$ 60 mil no lançamento.” Em Itapema, por exemplo, o preço médio do metro quadrado alcançou R$ 12.045, com uma variação acumulada de 15,19% no ano e 19,18% nos últimos 12 meses, segundo dados da DataZap.

A cidade de Porto Belo registrou aumento expressivo de 16,71% no ano e 20,73% nos últimos 12 meses, atingindo preço médio de R$ 11.035 por metro quadrado. Bombinhas e Itajaí também apresentaram variações expressivas, com valores de R$ 11.831 e R$ 10.431 por metro quadrado, e variações acumuladas anuais de 9,60% e 12,71%, respectivamente.

Na visão de Larissa Gonçalves, economista do DataZap, um dos motivos da valorização no mercado imobiliário do litoral de Santa Catarina é o ritmo acelerado de desenvolvimento urbano. “O Estado registrou o segundo maior crescimento populacional no Brasil, com um aumento de 22%, de acordo com os dados do Censo de 2022.”

Além disso, diz ela, houve aumento de 29% na população de Balneário Camboriú, o que exigiu, na última década, investimentos em infraestrutura e gerou o interesse contínuo pela cidade como destino de moradia, algo que tem se espalhado para as cidades vizinhas. Itapema, Bombinhas e Porto Belo tiveram crescimento populacional equivalente a 66%, 75% e 72% (respectivamente)”, afirma.

Empreendimentos

O cenário promissor e a atratividade dessas cidades do litoral de Santa Catarina estão impulsionando o mercado imobiliário, tornando-as destinos cada vez mais procurados por investidores e compradores em busca de oportunidades únicas em meio a esse contexto de expansão e valorização.

O movimento no mercado imobiliário da região do litoral de Santa Catarina tem atraído a atenção de grandes empresários, como o fundador da empresa de implantes dentários Neodent, Geninho Thomé, que se prepara para o lançamento de um empreendimento de luxo no município de Porto Belo.

O projeto incluirá até mesmo um parque para a cidade, refletindo não apenas a valorização imobiliária, mas também o compromisso com o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida na região. Na área preservada, foram investidos R$ 4,2 milhões para a criação do Parque Natural Municipal da Lagoa de Perequê, inaugurado em junho do ano passado.

Chamado Lagom, o empreendimento será construído numa área de mais de 120 mil m² ao custo de R$ 1,3 bilhão, por meio de uma aliança da GT Home com os sócios Thiago Cabral e Abelardo Beligno, da ABC Empreendimentos. O volume geral de vendas da construção é de R$ 2,5 bilhões, e os preços de apartamentos partem de R$ 4 milhões. No total, serão 276 mil m² de edificações e mais de 30 mil m² de áreas de lazer e serviços.

O Lagom será oficialmente lançado neste mês, com o início das vendas. O período de obras está programado para começar em julho de 2024, com a previsão de entrega para 2028.

“Eu não entendia nada do segmento de incorporação. Em 2012, eu vendi 49% da Neodent. Meu investimento sempre foi na economia real, em negócios. Fiquei com o dinheiro parado no banco e segui o ensinamento do meu pai de que terra a gente nunca vende, a gente compra”, afirma Thomé.

O empreendimento é o segundo no mercado imobiliário, sendo o primeiro o Yachthouse, maior edifício residencial da América Latina, localizado em Balneário Camboriú.

Geninho Thomé e Thiago Cabral, da GT HOME & ABC, se uniram para projeto imobiliário em Porto Belo (SC) Foto: Divulgação/GT Home/Carlos Leme

A localização privilegiada da região é o que atrai o mercado imobiliário para as cidades próximas a Balneário. “Depois de Florianópolis, não há mais nenhuma praia de banho. Estamos em uma área do litoral em que temos área de navegação e de banho. A BR-101 nos dá uma via de transporte único no País, o que torna o nosso litoral um destino claro para pessoas de diferentes regiões do Brasil”, diz Cabral.

Em 2022, a cidade de Porto Belo recebeu mais de R$ 3,7 bilhões em investimentos imobiliários, de acordo com dados da Brain Inteligência Estratégica. De 2020 a julho de 2023, foram concedidos 566 alvarás de construção residencial e comercial, sendo 195 para edificação de prédios.

Lagom, em Porto Belo, tem parque e lagoa em terreno à beira mar Foto: Divulgação/GT Home

Outro destaque é Neymar da Silva Santos, o “Neymar Pai”, que está envolvido no empreendimento Edify One, em Itapema. “Em 2011, conheci o ‘Neymar Pai’ por meio de um amigo em comum e o convidamos para passar um Réveillon na região. Em seguida, ele comprou o primeiro apartamento em Itapema e, pouco tempo depois, adquiriu o terreno onde será construído o novo empreendimento. Na época, o terreno custou R$ 9 milhões. Hoje, ele tem preço inestimável”, diz Luiz Feitosa, sócio da Edify One.

Fachada do prédio Edify One, em Itapema (SC) Foto: Divulgação/Edify One

Com volume geral de vendas de R$ 600 milhões, o empreendimento terá 41 andares, com 60 apartamentos de 264 m² a 966 m² e valores que vão de R$ 9,5 milhões a R$ 40 milhões por unidade. São de quatro a seis suítes por apartamento, permitindo que os proprietários usem os imóveis para levar toda a família para passar as férias de verão ou mesmo para moradia permanente. O empreendimento terá área comum com pub com vista para a praia, spa, sauna, adega e piscina com borda infinita.

Edify One, em Itapema, tem parceria com a NR Sports, da família do jogador Neymar Foto: Divulgação/Edify One

“Diferentemente de Balneário Camboriú, Itapema ainda tem uma área territorial muito maior e possibilidade de crescer cada vez mais”, afirma Manoela Passos Legarrea, sócia da Edify One.

De acordo com especialistas, a valorização dos imóveis no litoral de Santa Catarina tende a continuar nos próximos anos até atingir um ponto de maturidade, que deve estabelecer os preços em um patamar alto. Gradualmente, outros movimentos devem ocorrer na região, como maior procura por imóveis de locação e a chegada de lojas de grifes famosas, como já acontece em Goiânia, no centro-oeste do País.