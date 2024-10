Banco espanhol BBVA volta ao Brasil e vai disputar empresas com receita acima de US$ 1 bilhão

O BBVA saiu do Brasil em 2003, quando vendeu suas operações para o Bradesco. Depois da venda, ficou com a licença de banco de investimento do BC, mas se limitou, por 20 anos, a ter apenas um escritório de representação em São Paulo, apoiando alguns poucos clientes corporativos. Isso até o final do ano passado, quando começou a desenhar a estratégia para voltar a ter uma instituição financeira no País. “O banco decidiu fazer uma aposta bem relevante no Brasil.”

A presidente no Brasil conta que as próprias empresas clientes mundiais do BBVA no exterior, 80% delas com operações no Brasil, pediam para o banco ter uma presença mais forte no País. Além delas, o banco mapeou 250 empresas no País com faturamento anual acima de US$ 1 bilhão, mais do que todo o resto da América Latina, onde o espanhol já tem presença forte. É o número um no México, número três no Peru e Colômbia e quatro na Argentina. “O Brasil sempre foi a parte que faltava na nossa proposta de valor.”