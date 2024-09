Betfair e Betnacional fazem fusão em negócio de R$ 2 bilhões

A regulamentação do mercado brasileiro de apostas online só entrará em vigor em 2025, mas o primeiro grande negócio na área foi anunciado nesta sexta-feira, 13, com a compra de participação no NSX Group pela americana iGaming Flutter Entertainment, dona da marca Betfair. A Flutter pagará US$ 350 milhões, quase R$ 2 bilhões, por 56% do NSX, dono das marcas Betnacional, Mr. Jack.bet e PagBet. Cria-se assim a Flutter Brasil, que vai brigar por posições no ranking das maiores do País.

PUBLICIDADE Segundo o comunicado divulgado pela Flutter, a expectativa de receita do NSX é de aproximadamente US$ 256 milhões (R$ 1,4 bilhão) e Ebitda ajustado (lucro livre de impostos e juros) de aproximadamente US$ 34 milhões (R$ 189 milhões) em 2024. A companhia americana também informa que pode aumentar sua participação acionária por meio de acordos recíprocos dentro de cinco e dez anos, a partir da data da assinatura do negócio. A NSX entrou no mercado em 2021 e, segundo o comunicado, tem hoje 12% do mercado de apostas esportivas e 9% de participação no mercado online total, com receita prevista de US$ 70 milhões (R$ 389 milhões) para 2024. A operação foi motivada pela regulação do mercado no País e também para ganhar participação no mercado.

A regulamentação do mercado brasileiro de apostas entrará em vigor em 2025 Foto: Adobe Stock

“Acreditamos que a combinação da ampla experiência local da equipe NSX, nosso negócio Betfair existente e o poder do Flutter Edge criarão uma oportunidade atraente para capitalizar a oportunidade de crescimento no Brasil”, disse o CEO da Flutter, Peter Jackson.

A conclusão da transação está sujeita às autorizações regulatórias habituais e deverá ser concluída até o segundo trimestre de 2025.

Segundo levantamento da plataforma SEMRush, com base nos acessos dos últimos 12 meses, a Betfair é a terceira maior no Brasil, atrás de a Bet365 e Betano. A Betnacional não aparece entre as dez maiores nesse ranking.

A Betfair é uma empresa de apostas do Reino Unido, fundada em 2000 por Andrew Black e Edward Wray, com um investimento inicial de £ 1 milhão de libras (R$ 7,39 milhões). Além de apostas esportivas, trabalha com cassino, pôquer e bingo online.

Em 2006, dado o sucesso do negócio, o megafundo japonês Softbank comprou 23% da empresa. Após a permissão legal para operar, o grupo chegou ao Brasil em 2019 e tem feito publicidade para atrair apostadores desde então.

Hoje a empresa é controlada pela Flutter, que tem um portfólio diversificado de marcas líderes em apostas esportivas online e iGaming, incluindo FanDuel, Sky Betting & Gaming, Sportsbet, PokerStars, Paddy Power, Sisal, tombola, Betfair, MaxBet, Junglee Games e Adjarabet. Somos líderes do setor com US$ 11,79 bilhões (R$ 65 bilhões) de receita global no ano fiscal de 2023, um aumento de 25% em relação ao ano anterior. Neste ano, a receita global no trimestre encerrado em 30 de junho de 2024 foi de US$ 21 bilhões.

A NSX Group é registrada em Recife, com capital de R$ 35 milhões. Tanto a Betfair quanto a Betnacional pediram registro ao Ministério da Fazenda para comprar a licença de R$ 30 bilhões para explorar o mercado de apostas no País por cinco anos, com direito a três marcas.

Marcelo Teracini é o atual gerente-geral da Betfair Brasil, executivo que teve passagens em posições de liderança nas empresas Amazon (Twitch), Blizzard e Johnson & Johnson. A Betfair tem licença para operar apostas online e outros jogos em 19 países, como Espanha, Itália, Malta e Grã-Bretanha.