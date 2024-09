Bets: quais são as maiores empresas de apostas que atuam no Brasil?

Desde a legalização das apostas esportivas em 2018, pelo governo de Michel Temer, o número de empresas de jogos, conhecidas como bets, explodiu no Brasil. Calcula-se que atualmente, pelo menos, 2 mil empresas estejam atuando no mercado interno. No ranking das dez maiores, feito pela plataforma SEMRush com base nos acessos dos últimos 12 meses, Bet 365, Betano e Betfair aparecem como as líderes no País.

Só no ano passado, mais de 300 empresas de bets movimentaram entre R$ 60 bilhões e R$ 100 bilhões em apostas no Brasil, quase 1% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo projeções da Strategy& Brasil, consultoria estratégica da PwC. Hoje o Brasil já é o terceiro maior mercado de apostas online do mundo. E não deve parar por aí: para o ano que vem, a consultoria projeta que o faturamento com o jogo online alcance R$ 130 bilhões no País.

PUBLICIDADE A maioria das empresas que atuam no Brasil tem sede no exterior, como Reino Unido, Grécia e Gibraltar. Normalmente, a operação brasileira tem sido tocada por algum sócio nacional ou executivos contratados. Em seus sites, elas oferecem tanto apostas esportivas, como o resultado de uma partida de futebol, quanto jogos de cassino online, incluindo os mais famosos como o jogo do tigrinho e aviãozinho. Como no resto do mundo, as bets têm sido onipresentes no marketing esportivo, patrocinando times de futebol e campeonatos. A Betano, por exemplo, é patrocinadora do Brasileirão 2024 e do Atlético Mineiro, além de vários outros times na América Latina.

Mas a expectativa é de que a regulamentação feita recentemente pelo governo consiga colocar um limite no avanço desenfreado do número de bets no País. A partir de 2025, as empresas precisarão pagar uma licença para operar negócios de apostas e jogos online no País. O valor é de R$ 30 milhões e permite a exploração do mercado por cinco anos, com até três marcas diferentes por empresa.

A medida faz parte de uma legislação abrangente, inspirada em modelos internacionais, que visa tornar o setor regulado de forma que continue a existir, gere empregos no País e capte recursos para o governo. A multa de empresas ilegais pode chegar a R$ 2 bilhões.

Com o mercado regulado e maior segurança jurídica para as empresas, fundos de investimentos poderão comprar empresas ou mesmo fomentar startups do setor nos próximos anos. A legislação deve, também, fazer uma limpeza no mercado, tirando aquelas que não estão em conformidade e afunilando o número de companhias que atuam no País.

Confira a seguir quais são e quem está por trás das principais empresas de apostas do País atualmente.

Desde 2018, bets têm se popularizado no País Foto: Adobe Stock

Bet365

A Bet365 é uma casa de apostas fundada pela britânica Denise Coates, em 2000, ao custo de £15 milhões (R$ 110 milhões, pela cotação desta quinta-feira, 12). Ainda como principal acionista da empresa, ela acumula fortuna de US$ 5,4 bilhões (R$ 30 bilhões), segundo a revista Forbes.

Como uma das maiores casas de apostas do mundo, a Bet365 não atua apenas no segmento esportivo. Em países onde todo tipo de jogo é permitido, a plataforma digital também oferece jogos de cassino.

No Brasil, Leonardo David Penna de Moraes Cordeiro é sócio da Bet365. O executivo chegou a ser convidado a participar da CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas. A investigação mira o jogador Lucas Paquetá, do time inglês West Ham e da seleção brasileira, denunciado pela Federação Inglesa de Futebol por suposto envolvimento na manipulação de quatro jogos. O jogador nega participação no esquema.

Betano

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Operada pelo grupo Kaizen Gaming, a Betano é uma empresa com sede na Grécia que atua há mais de dez anos no mercado de apostas esportivas. Além de estar presente em 12 países, como Portugal, Alemanha, Romênia, Grécia, Chipre, Chile e Bulgária, a empresa busca consolidar sua posição no mercado brasileiro. Para isso, a Betano tem presença marcante em mídia online e offline. Além de patrocinar o Campeonato Brasileiro de Futebol, a empresa é ou já foi patrocinadora de diversos times de futebol na Europa e América do Sul, incluindo clubes tradicionais como Fluminense, Benfica, Porto, Sporting (Portugal) e Universidad do Chile, além de ser patrocinadora máster do Atlético Mineiro no Brasil. O Kaizen Gaming também detém a Stoiximan, a maior casa de apostas online da Grécia. Em agosto deste ano, a Betano assumiu como patrocinadora oficial dos campeonatos europeus da UEFA e anunciou patrocínio do reality A Fazenda 16, da Record.

No Brasil, a empresa é comandada por Guilherme Augusto Almeida Lima de Figueiredo, executivo que fundou a NSports, um canal de streamming. Ele também foi convidado a participar da CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas.

Betfair

A Betfair é uma empresa de apostas do Reino Unido, fundada em 2000 por Andrew Black e Edward Wray, com um investimento inicial de £ 1 milhão de libras (R$ 7,39 milhões). Além de apostas esportivas, trabalha com cassino, pôquer e bingo online.

Em 2006, dado o sucesso do negócio, o megafundo japonês Softbank comprou 23% da empresa. Após a permissão legal para operar, o grupo chegou ao Brasil em 2019 e tem feito publicidade para atrair apostadores desde então.

A plataforma da Betfair permite apostas em atividades esportivas e em competições da televisão. A empresa é a principal patrocinadora do Cruzeiro.

SportingBet

A Sportingbet, operada pela ElectraWorks, é licenciada pelo governo de Gibraltar. De acordo com seu site, a bet oferece até 30 mil apostas diárias e a possibilidade de apostar em 90 esportes diferentes.

Ao Estadão, a Sportingbet informou que a empresa é controlada por Gavin Isaacs, CEO da Entain, dona do negócio.

“Isaacs tem mais de 25 anos de experiência na indústria de apostas, tendo ocupado posições na Bally Technologies, Scientific Games Corporation, DraftKings e Aristocrat Technologies. Seu impacto no setor foi reconhecido com sua inclusão no Hall da Fama da American Gaming Association (AGA) em 2022″, informa a companhia.

Já a operação brasileira é atualmente liderada por Antonio Forjaz, head de Entain na America Latina. O executivo teve passagens por empresas como Amazon, Rede Globo, Freemantle Media e Samsung. “Na Sportingbet, (o executivo) visa desenvolver novas estratégias para o crescimento da empresa e tornar as apostas esportivas mais acessíveis e seguras”, diz a empresa.

No País, a Sportingbet diz ter mais de 20 funcionários e “centenas de outros colaboradores” em outros países. A marca foi patrocinadora do time de futebol São Paulo, no ano passado.

KTO

A KTO é uma bet que, assim como as demais, oferece na sua plataforma tanto apostas esportivas quanto jogos de cassino online. O negócio é propriedade da Bravalla B.V., operando sob as leis de Curaçao, local conhecido por ser um hub para empresas de jogos online devido à sua legislação favorável.

Embora a KTO não seja uma patrocinadora de grandes programas de televisão, a bet divulga sua marca por meio do patrocínio de lives sobre times de futebol na internet. Ela também fechou recentemente um acordo de naming rights com o Mercado Central de Belo Horizonte, que passou a se chamar Mercado Central KTO. A empresa também patrocina os times de basquete e vôlei do Minas Tênis Clube.

Segundo dados da rede social LinkedIn, o jornalista Cássio Filter é o gerente-geral do KTO Group no Brasil atualmente.

Blaze

A Blaze é uma empresa de apostas esportivas e cassino online que está envolvida em uma série de polêmicas. No fim do ano passado, a Justiça bloqueou R$ 101 milhões de recursos do site, após denúncias sobre falta de pagamento aos jogadores. A decisão também determinava que o site fosse retirado do ar. Um dos domínios, de fato, saiu do ar, mas outros seguiram funcionando. A Blaze recorreu da decisão.

Os problemas não são novos. No ano passado, a empresa foi convocada pela CPI das Pirâmides Financeiras sob o mesmo tipo de acusação. Segundo o site oficial, a Blaze pertence e é operada pela Prolific Trade N.V., registrada em Curaçao. O CEO da Blaze é desconhecido.

As denúncias de problemas com pagamentos são referentes ao chamado “jogo do aviãozinho”, cujo nome original é Aviator.

O jogo tem um funcionamento simples: um avião decola e, conforme sobe, o fator multiplicador do valor da aposta vai subindo. É preciso escolher o momento de interromper a viagem antes que a palavra “crashed” apareça na tela, ou o jogador perde a aposta.

No futebol brasileiro, a Blaze é patrocinadora do Santos Futebol Clube e do Atlético Goianiense.

F12.bet

Alessandro Rosa Vieira, o famoso ex-jogador de futsal conhecido como Falcão, é o sócio na F12 Entertainment, hoje responsável pela operação da F12.bet. Após sua aposentadoria do esporte, Falcão se tornou empresário e iniciou um canal no YouTube, mostrando dicas e truques de futebol.

Em 2022, fundou a F12 Entertainment, ingressando nos negócios de apostas esportivas e cassino online. Diferentemente do que ocorre com outras casas de apostas online, Falcão não esconde estar ligado ao negócio. Em vez disso, Falcão é garoto-propaganda da F12.bet, com sua imagem estampada no site da empresa.

Assim como outras bets, a F12 é registrada em Curaçao e tem seus pagamentos processados pela plataforma Paysafe Group.

Brazino 777, Novibet e 1x001

As empresas Brazino 777, Novibet e 1x001 não puderam ser encontradas e, assim como as demais bets, são operadas a partir de empresas registradas no exterior. As empresas oferecem os mesmos tipos de jogos online a apostas esportivas que as demais plataformas.

Todas as empresas citadas foram procuradas, mas não retornaram o contato da reportagem, exceto a SportingBet. A Associação Nacional de Jogos e Loterias também foi procurada e não respondeu ao pedido de entrevista até a publicação da reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.