Beto Sicupira e filho de Lemann deixam conselho da Americanas, mas seguem com influência

SÃO PAULO E RIO - Acionistas da Americanas escolheram, nesta quinta-feira, 5, o novo conselho de administração da rede de varejo, que na nova composição ficará sem Carlos Alberto Sicupira e Paulo Lemann, filho do empresário Jorge Paulo Lemann. A saída desses membros se deu com a entrada de novos nomes indicados pelos bancos credores da companhia que passaram a ser acionistas, conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial.

PUBLICIDADE O trio de acionistas de referência, porém, ainda terá influência nas decisões com a escolha de Eduardo Saggioro Garcia, sócio da LTS, a holding de Lemann, Marcel Telles e Sicupira. O executivo já fazia parte do conselho anterior e foi reconduzido ao cargo, para um novo mandato de dois anos. Como representantes dos acionistas de referência além de Saggioro, segundo apurou o Estadão/Broadcast, o conselho terá Luiz Fernando Ziegler De Saint Edmond, ex-CEO da Ambev, da Anheuser-Busch e que chegou a comandar a Alpargatas; e Yuiti Matsuo Lopes, também da LTS.

A eleição do novo conselho estava prevista no Plano de Recuperação Judicial da companhia, homologado em fevereiro Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Dois outros membros foram reeleitos. Claudio Moniz Barreto Garcia, que já fez parte do conselho da cervejaria AB InBev, controladora da Ambev. Vanessa Claro Lopes, que era membro independente do conselho, também terá um novo mandato, na mesma posição. Ela já integrou vários conselhos, como o da Afya Educação e da Light, além de fazer parte de conselhos fiscais de empresas como Via Varejo e Cosan.

Lemann, Telles e Sicupira são os três acionistas de referência da Americanas Foto: Reprodução/Forbes; Reprodução/Youtube; e Paulo Giandalia/AE

Entre os membros independentes, além de Lopes, o conselho da Americanas terá Maria Rita Megre de Souza Coutinho e Paula Magalhães, economista que já comandou a Rede, empresa de maquininhas de cartões do Itaú, e passou pelo Banco Carrefour.

A escolha do novo conselho foi feita em uma assembleia extraordinária, que teve quórum total de 53,24%. A eleição desta quinta-feira estava prevista no Plano de Recuperação Judicial da companhia, homologado em fevereiro.