BHP lucra US$ 30,9 bilhões até junho, quase o triplo na comparação anual

A BHP, maior mineradora do mundo em valor de mercado, teve lucro líquido de US$ 30,9 bilhões no ano fiscal até junho, quase três vezes maior do que o ganho de US$ 11,3 bilhões no mesmo período do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 16.

O resultado inclui um ganho de US$ 7,1 bilhões, que se deve basicamente à fusão de seus negócios de petróleo com o Woodside Energy Group Ltd. O bom desempenho também reflete um salto nos preços do carvão.

O lucro subjacente da empresa anglo-australiana, que desconsidera itens não recorrentes, avançou 39% no ano fiscal, a US$ 23,82 bilhões, em meio à força dos preços de commodities.

A BHP declarou dividendo final de US$ 1,75 por ação, trazendo o retorno total para seus acionistas no ano fiscal a US$ 3,25 por ação, 8% maior do que o do ano anterior.

Por volta das 4h50 (de Brasília), a ação da BHP saltava 4,7% na Bolsa de Londres. No mercado australiano, em Sydney, onde o pregão desta terça-feira já havia se encerrado, o papel da mineradora fechou em alta de 4,09%. /Com informações da Dow Jones Newswires.