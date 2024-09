RIO - Fiel à estratégia de transição energética mesmo ante um recuo do setor após o início da guerra na Ucrânia, a petroleira norueguesa Equinor promove atualmente uma revisão de portfólio para privilegiar regiões com maior capacidade de geração de receita em combustíveis fósseis e, ao mesmo tempo, desenvolvimento de energias renováveis e soluções de baixo carbono. Nesse desenho, o Brasil se encaixa perfeitamente nas ambições da companhia.

Em entrevista ao Estadão/Broadcast, o vice-presidente executivo de Exploração e Produção, Philippe Mathieu, aponta o País como o foco mais importante da estratégia internacional da empresa, à frente de Estados Unidos e Reino Unido. O executivo lembra ainda que a Equinor, como operadora do megaprojeto de gás Raia, na Bacia de Santos, pode, no futuro, buscar empreendimentos de gás offshore de menor escala no Brasil, a exemplo do que faz na Noruega há décadas. No Brasil para participar da Rio Oil & Gas, maior evento local do setor, Mathieu falou sobre o casamento da companhia com o País, abordando desde projetos em preparação até os investimentos em eólica em terra sob a modalidade offshore. A seguir, os principais trechos da entrevista:

Qual é o lugar do Brasil na estratégia da Equinor para o futuro?

A estratégia da Equinor passa por uma revisão de portfólio que apoia a transição energética. Estamos construindo isso não só para avançar mais no negócio de petróleo e gás, mas também para construir dois outros pilares dessa estratégia: a parte de renováveis - eólica offshore (no mar) e energias renováveis em terra - e uma terceira área de soluções de baixo carbono, que inclui hidrogênio, captura e armazenagem de carbono etc. Em alguns países temos a possibilidade de desenvolver esse portfólio inteiramente. E, entre os países onde temos presença, o Brasil é um onde vislumbramos e estamos, de fato, construindo todo esse portfólio. É um país especial para nós, porque temos a possibilidade de desenvolver todos os diferentes elementos da estratégia aqui.

O sr. pode explicar essa revisão de portfólio da área de petróleo e gás?

Estamos tentando reorientar o portfólio e focar em menos países para garantir que estaremos nas posições capazes de gerar mais valor. Não podemos fazer tudo, então temos de priorizar. Essa prioridade é dada ao Brasil, por exemplo, graças à correspondência entre as oportunidades no País e as nossas competências no offshore, além do relacionamento muito forte com Petrobras e autoridades brasileiras.