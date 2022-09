Carrefour investe R$ 50 mi para combater desmatamento

O Grupo Carrefour Brasil anunciou nesta terça-feira, 6, um plano de ação de combate ao desmatamento. A companhia fará um investimento de R$ 50 milhões em ações voltadas à preservação dos biomas brasileiros. O valor será convertido em um fundo dedicado à luta contra o desmatamento e financiará, até 2026, projetos de auxílio ao reflorestamento.

Dentre as medidas, a companhia prevê reduzir os volumes de fornecimento de carne bovina oriunda de “áreas críticas” em 50% até 2026 e 100% até 2030. No entanto, a empresa ainda não informa quanto da carne bovina que vende hoje vem desses locais.

“Atualmente a companhia monitora 100% dos fornecedores diretos. O desafio agora é o avanço no trabalho com os indiretos. Todos esses dados estarão disponíveis em uma plataforma que será criada em breve e estará aberta ao público para informar todos os passos deste plano de ação”, diz o Carrefour, em nota.

As áreas críticas, segundo o Carrefour, são definidas com base nos índices de desmatamento. Ao buscar mais informações sobre a presença de seus fornecedores indiretos nessas áreas, a empresa busca “rastrear eventuais atuações não condizentes com a sua política de proteção ambiental”.

O plano do Carrefour envolve ainda a criação do Comitê de Florestas, formado por cinco membros voluntários. Desses, dois são executivos da companhia: Stephane Maquaire, CEO do Grupo no Brasil, e Carine Kraus, Diretora de Engajamento da empresa na França.

Os outros três postos são de especialistas: Carlos Nobre, cientista climático; Eduardo Assad, cientista, pesquisador e professor brasileiro especializado em mudanças climáticas; e Arnaldo Carneiro Filho, pesquisador sênior do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia.

Os cinco membros serão responsáveis pela análise de decisões estratégicas e por sugestões e avaliações de ações que consolidam os compromissos globais do Grupo Carrefour.