Irritação e busca de um ‘plano B’: a Boeing enfrenta a ira dos CEOs das empresas aéreas

THE NEW YORK TIMES - Presidentes de companhias aéreas fizeram fortes críticas à Boeing durante esta semana por causa de uma série de problemas de segurança e produção dos aviões da empresa - parafusos soltos, uma chave inglesa descartada encontrada sob as tábuas do assoalho, entregas atrasados. Os ataques chegam em meio ao aumento do escrutínio sobre os processos de fabricação da companhia americana.

Estou irritado", disse Ben Minicucci, CEO da Alaska Airlines, à NBC News na terça-feira, 23, depois que a companhia aérea encontrou "muitos" parafusos soltos ao verificar sua frota de Boeing 737 Max 9. A Alaska é a companhia que viu a porta de um avião despencar de um avião em pleno voo, em 5 de janeiro. "Minha pergunta para a Boeing é: o que eles vão fazer para melhorar seus programas de qualidade internamente?" Após o incidente, a Administração Federal de Aviação suspendeu cerca de 170 jatos Max 9 até que fossem inspecionados e disse que investigaria se a Boeing havia falhado ao garantir que o avião era seguro.

Scott Kirby, CEO da United Airlines, disse à CNBC, também na terça-feira, que a suspensão dos voos do Max 9 era “provavelmente a gota d’água” para a empresa. Ele também criticou os atrasos na produção de outra aeronave da Boeing que a companhia aérea havia encomendado, o Max 10, dizendo que duvidava que os aviões fossem entregues em breve.

“Vamos pelo menos criar um plano que não inclua o Max 10″, disse Kirby.

Aviões da Alaska Airlines parados no aeroporto de San Diego, Califórnia Foto: Mike Blake/Reuters

Trata-se de uma escalada incomum: as companhias aéreas e seus fabricantes geralmente têm uma relação simbiótica, com uma competição nos pedidos de novos jatos, que podem ter listas de espera de anos. Juntamente com a fabricante de aeronaves europeia Airbus, a Boeing fabrica a maioria dos jatos comerciais do mundo, limitando as opções para as companhias aéreas que estão em busca de novos aviões.

“As falhas de manutenção e produção da Boeing nos últimos meses não têm precedentes. Portanto, não é de se surpreender que as companhias aéreas estejam mais do que frustradas e estejam adotando um comportamento também sem precedentes”, disse Xavier Smith, diretor de pesquisa de energia e indústria da AlphaSense.

Mas, a essa altura, criticar a Boeing pode ser o máximo que os CEOs podem fazer para expressar sua frustração sem alimentar o pânico sobre a segurança dos aviões.

Jonnathan Handshoe, analista de companhias aéreas da CFRA Research, disse que as advertências públicas consistiram em garantir aos passageiros que as companhias aéreas estavam preocupadas com a segurança e, ao mesmo tempo, pressionar a Boeing.

“É mais como se fosse: ‘Ei, estamos chamando a sua atenção. Este é um problema. Ele precisa ser corrigido porque há claramente problemas de controle de qualidade’”, disse Handshoe.

Stan Deal, CEO da unidade de aviões comerciais da Boeing, disse em um comunicado na terça-feira que a empresa "decepcionou" seus clientes, as companhias aéreas, e que "lamenta profundamente o transtorno significativo para elas, seus funcionários e seus passageiros".

Handshoe disse que as companhias aéreas poderiam, teoricamente, cancelar grandes pedidos de novos aviões da Boeing - a United fez um pedido de 50 Boeing 787 Dreamliners em outubro e, um ano antes, disse que planejava comprar 100 até 2032 -, mas, considerando os ventos contrários e as restrições de mercado existentes, é improvável que o façam. Frota nova A United, assim como outras empresas aéreas, está tentando atualizar sua frota para aviões mais eficientes em termos de uso de combustível. Desde que a FAA ordenou o pouso do Max 9, as empresas aéreas foram forçadas a usar aviões mais antigos e menos eficientes. Isso aumentou seus custos com combustível, disse Handshoe, mesmo que o custo do combustível de aviação tenha diminuído nos últimos meses. Outro problema é que a ordem da FAA reduziu as frotas das companhias aéreas em um momento em que elas estão tentando se expandir. A diminuição da capacidade aumentou os custos, que foram repassados aos consumidores.

As restrições são ainda maiores para uma empresa como a Alaska Airlines, que tem uma frota menor, a qual procurou expandir com a proposta de compra da Hawaiian Airlines por US$ 1,9 bilhão. Desde o incidente de 5 de janeiro, as ações da Boeing caíram mais de 13%, enquanto as da Alaska caíram 5%.

Alguns executivos de companhias aéreas, por sua vez, evitaram criticar a Boeing, chegando ao ponto de expressar confiança no fabricante.