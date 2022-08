Com novo C3, Citroën contrata 340 funcionários e reabre segundo turno de trabalho em Porto Real

A fábrica da Peugeot Citroën em Porto Real (RJ), vai voltar a operar em dois turnos a partir de outubro para ampliar a produção com a chegada do novo Citroën C3, lançado oficialmente nesta terça-feira, 30. A empresa do grupo Stellantis, também dono da Fiat, informa que serão abertas 340 vagas na unidade, elevando para 1.480 o quadro de funcionários.

A unidade não operava em dois turnos desde fevereiro de 2020. Produz atualmente os modelos Citroën C4 Cactus e Peugeot 2008. Recentemente, a fábrica recebeu investimentos de R$ 220 milhões para a instalação de uma nova plataforma (base de produção) global e flexível que pode ser usada para a produção de veículos a combustão e elétricos. No momento, contudo, não há previsão para fazer elétricos nessa planta.

Novo Citroën C3 terá sete versões com motores 1.0 e 1.6 e opções manual e automática Foto: Citroën

O novo Citroën C3 tem design totalmente diferente do anterior e vai custar R$ 69 mil na versão de entrada, preço próximo ao dos modelos compactos mais baratos à venda atualmente, como o Renault Kwid e o Fiat Mobi. “A chegada do novo C3 faz parte do projeto da marca de atingir 4% do mercado na região em quatro anos”, afirma Vanessa Castanho, vice-presidente da Citroën na América do Sul.

O modelo terá sete versões, incluindo uma série especial chamada de First Edition, que será a mais cara da linha, com preço de R$ 98 mil. O C3 tem opções de motores flex 1.0 manual e 1.6 manual e automático para o mercado brasileiro. Também serão produzidos em Porto Real versões com motor 1.2 e 1.6 somente a gasolina, exclusivos para exportação na América do Sul.





