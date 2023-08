Copacabana Palace: de Einstein a Madonna, hotel recebeu inúmeros hóspedes ilustres em 100 anos

O hotel Copacabana Palace, no coração da praia mais famosa da cidade do Rio de Janeiro, já foi a porta de entrada do Brasil para diversas autoridades e celebridades internacionais ao longo dos seus 100 anos de história.

O Livro de Ouro do hotel, que conta com diversas assinaturas de hóspedes ilustres, tem em suas páginas as assinaturas do físico Albert Einstein, o inventor do avião, Santos Dumont, e de Walt Disney.

De festas a coquetéis exclusivos com menus assinados por chefes estrelados, os grandiosos salões do prédio da Avenida Atlântica 1.702 também já serviram de inspiração para o filme Flying down to Rio, em que os astros Fred Astaire e Ginger Rogers dançaram juntos pela primeira vez, em 1933.

O espaço ainda recebeu integrantes da realeza, como a rainha Elizabeth e seu marido Philip, o duque de Edimburgo, a Princesa Diana e o então príncipe Charles (atual rei da Inglaterra), e abrigou lendas do rock, como Janis Joplin, e estrelas do cinema, como Brigitte Bardot.

A primeira estrela

O evento de inauguração do hotel deveria ser marcado pelo show da vedete francesa Mistinguett, nome artístico de Jeanne Bourgeois, mas seus empresários cancelaram a apresentação horas antes. Ainda assim, a estrela do cabaré francês conhecida por ter as pernas mais bonitas do mundo na época, encantou a todos com a sua presença em 13 de agosto de 1923.

Brigitte Bardot

No auge de sua fama em 1964, a atriz Brigitte Bardot com seu então namorado, o músico brasileiro Bob Zagury, chamou a atenção de diversos fãs e da imprensa brasileira nos corredores do Copacabana Palace. Na ocasião, Brigitte deu uma entrevista coletiva e depois partiu para Búzios, mas suas fotos na varanda do hotel foram eternizadas.

Brigitte Bardot no Copacabana Palace Foto: REPRODUCAO DIGITAL DELFIM VIEIRA

Janis Joplin

Na década de 1970, sete meses antes de morrer, aos 27 anos, a estrela do rock Janis Joplin visitou o hotel durante o carnaval e foi clicada à beira da piscina do Copa com seu visual celebrado, o look hippie e óculos de sol redondos.





Janis Joplin em uma das fotos que ilustram o livro "COPACABANA PALACE - UM HOTEL E SUA HISTORIA" escrito pelo jornalista Ricardo Boechat Foto: REPRODUCAO DIGITAL DELFIM VIEIRA

À época da visita, Janis chegou ao Rio de Janeiro em uma tentativa de desacelerar o estilo de vida selvagem que vivia nos Estados Unidos. Mas não obteve sucesso. Ela visitou escolas de samba, favelas, praias e shows underground. Foi expulsa do hotel depois de pular na piscina nua.





Outras lendas da música

Nat King Cole se hospedou no hotel em 1959 para divulgar o seu álbum “A Mis Amigos”, que foi gravado no Rio de Janeiro como uma carta de amor para seu fãs latinos. O cantor se apresentou no Golden Room, um espaço inaugurado em 1938, que já contou com apresentações de Sammy Davis Jr. e Ella Fitzgerald.

O ano era 1985 e Freddie Mercury estava no Brasil para estrelar a primeira edição do Rock in Rio, com sua banda Queen. A edição também contou com Iron Maiden, Rod Stewart e AC/DC na programação.

Segundo informações do próprio Copacabana Palace, o astro chegou ao hotel de helicóptero e participou de uma after-party após o show no festival. Mercury também teria ficado emocionado com a homenagem dos fãs, que acenderam 1.500 velas na areia da praia de Copacabana, formando a palavra “Queen”. Uma das fotos mais famosas da estadia foi feita no telhado do hotel durante uma entrevista para a jornalista Gloria Maria.

Outra celebridade que levou uma multidão para o lado de fora do Copacabana Palace foi a cantora Madonna. Em 2008, com a turnê Sticky and Sweet, que promovia seu décimo primeiro álbum de estúdio, Hard Candy, Madonna se hospedou no hotel junto com seus três filhos, Rocco, David Banda e Lourdes Maria.

CORRA cantora Madonna com seus filhos, Lourdes Maria Ciccone, Rocco Richie, na sacada do Hotel Copacabana Palace em Copacabana na zona sul do Rio de Janeiro. Foto: MARCOS ARCOVERDE/AGENCIA ESTADO/AE

A cantora exigiu que um dos salões do hotel fosse transformado em academia de ginástica e pediu a instalação de cordas nas paredes e de 12 camas elásticas para a prática de exercícios físicos. Ela ainda levou para o hotel um chefe especializado em comida judaica e um serviço de buffet estrangeiro. Madonna foi clicada na janela de seu quarto comendo biscoito.

MADONNA2 RJ 12/12/2008 - MADONNA/RIO - CIDADES OE JT - A cantora Madonna come biscoito na sacada do Hotel Copacabana Palace em Copacabana na zona sul do Rio de Janeiro. Foto: MARCOS ARCOVERDE/AGENCIA ESTADO/AE Foto: MARCOS ARCOVERDE

Autoridades e realezas

Três meses após receber Nelson Mandela, o Rei Charles III e a Princesa Diana fizeram check-in no Copacabana Palace, em abril de 1991 - 23 anos depois da rainha Elizabeth II se hospedar no hotel.

A dupla real ficou hospedada na suíte presidencial do hotel e, segundo informações, eles teriam tido uma série de discussões durante a visita ao Brasil, que também foi marcada por encontros oficiais com autoridades, conferências ambientais e visitas a orfanatos e hospitais.

Um dos momentos mais lembrados dessa estadia foi o mergulho solitário de Diana na piscina do hotel numa manhã de sexta-feira.

Princesa Diana na piscina do Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro Foto: WILSON PEDROSA/AE