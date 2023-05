Disney desiste de novo parque de US$ 1 bi e fecha hotel de luxo temático de ‘Star Wars’ na Flórida

THE WASHINGTON POST E BLOOMBERG - A Disney desistiu do projeto de construção de um campus corporativo de quase US$ 1 bilhão na Flórida, em meio a uma disputa contínua com o governador Ron DeSantis, do Partido Republicano. O projeto Lake Nona Town Center seria financiado em parte com uma redução de impostos de US$ 578 milhões, e esperava-se que trouxesse cerca de 2 mil funcionários que seriam realocados da Califórnia para o Estado.

A Disney também está fechando um hotel de luxo no Walt Disney World. O Star Wars: Galactic Starcruiser, um projeto de estimação do ex-CEO Bob Chapek, será fechado no final de setembro, informou a empresa. A propriedade leva os hóspedes a um cruzeiro imaginário de dois dias em uma nave espacial. Os preços começavam em US$ 4,8 mil por casal. Seus 100 quartos representam menos de 1% da capacidade da Disney na Flórida.

Hotel temático Star Wars: Galactic Starcruiser será fechado no final de setembro. Foto: Todd Anderson/The New York Times

Projeto Lake Nona Town Center

Com o cancelamento do projeto Lake Nona Town Center, a Disney agora está dizendo aos funcionários que eles não precisarão mais se mudar para a Flórida. Segundo a empresa, funcionários que já haviam feito a mudança terão a opção de ficar ou voltar para a Califórnia.

“Dadas as mudanças consideráveis que ocorreram desde o anúncio deste projeto, incluindo nova liderança e mudanças nas condições de negócios, decidimos não avançar com a construção do campus”, Josh D’Amaro, presidente de parques temáticos e produtos de consumo da Disney, escreveu aos funcionários em um e-mail obtido pelo The Washington Post.

A notícia da decisão foi posteriormente confirmada por um legislador estadual que havia sido informado sobre os planos da empresa. A última ação da Disney é “infeliz”, disse a senadora do estado Linda Stewart, de Orange County, que inclui parte do distrito especial para o Walt Disney World. “Acho que eles tiveram que tomar [a decisão] devido ao clima de negócios e aos fatores econômicos.”

Um representante de comunicações da Disney World não respondeu a um pedido de comentário do The Washington Post. “Dadas as dificuldades financeiras da empresa, queda no valor de mercado e declínio no preço das ações, não é surpreendente que eles reestruturassem suas operações e cancelassem empreendimentos malsucedidos”, disse o porta-voz do governador Ron DeSantis, Jeremy Redfern.

Balanço do primeiro trimestre

A Disney, em seu trimestre concluído mais recentemente, registrou receita de US$ 21,8 bilhões, um aumento de 13% em relação ao ano anterior. Enquanto os serviços de streaming da empresa perderam assinantes, a divisão que inclui o Walt Disney World e outros parques temáticos teve um crescimento particularmente forte de 17% no trimestre. O preço das ações da Disney caiu cerca de 10% em relação a um ano atrás.

A decisão de cancelar o empreendimento na Flórida é o mais recente movimento em uma luta de longa data entre a Walt Disney Co. e o governador DeSantis, que começou quando os executivos da empresa se manifestaram contra a legislação patrocinada pelos republicanos que proibia a discussão sobre homossexualidade e questões de gênero em escolas públicas. O desentendimento aumentou, com DeSantis ameaçando uma série de ações contra a Disney, como construir uma prisão perto do parque temático.

A crise atingiu seu pico quando DeSantis trabalhou com legisladores para reconstituir o distrito governante da Disney World, enchendo o seu conselho de supervisão com aliados conservadores. A Disney processou DeSantis em um tribunal federal, alegando violações de seu direito à liberdade de expressão. O conselho escolhido a dedo por DeSantis contestou no tribunal estadual.

Com esse cenário, o CEO da Disney, Bob Iger, chamou DeSantis de “anti-negócios” e exaltou o considerável investimento econômico da empresa no estado. O empreendimento de Lake Nona foi avaliado em quase US$ 1 bilhão, incluindo obras, e teria gerado mais de 2 mil empregos com um salário médio anual de US$ 120 mil, segundo estimativas de uma agência estatal.

Em seu e-mail aos funcionários, Josh D’Amaro, presidente de parques temáticos, disse que a Disney está comprometida com suas equipes da Flórida Central e que continua otimista em relação ao Walt Disney World, acrescentando que a empresa planeja investir US$ 17 bilhões e criar 13 mil empregos nos próximos 10 anos. “Espero que possamos fazer isso”, escreveu.