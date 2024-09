Ele se parece com o Batmóvel, funciona com energia solar e pode ser o futuro dos carros

O sonho começou em 1955, com uma criação minúscula, semelhante a um brinquedo, chamada “Sunmobile”. Construído com madeira balsa e pneus de loja de hobby, ele tinha apenas 15 polegadas de comprimento. As 12 células solares de selênio que decoravam seu exterior produziam menos potência do que um cavalo de verdade. Mas era a prova de um conceito: a luz solar sozinha pode fazer um veículo funcionar.

Os anos se passaram e o sonho evoluiu para um buggy antigo convertido com painéis solares em seu teto. Em seguida, uma bicicleta glorificada, um projeto de garagem de um aposentado, um carro de corrida que cruzou o deserto de Mojave a 51 milhas por hora. É um sonho de movimento perpétuo. De viagens que não causam danos ao planeta. De viagens que duram enquanto o sol brilhar.

Há problemas com esse sonho, grandes problemas. As nuvens aparecem. A noite cai. As leis da física limitam a eficiência com que os painéis solares podem transformar luz em energia.

Mas uma startup afirma ter superado esses problemas. Agora, segundo seus fundadores, o sonho pode ser seu por apenas US$ 25,9 mil (R$ 142 mil).

A Aptera Motors, uma empresa da Califórnia cujo nome vem do grego antigo para “sem asas”, está lançando o primeiro carro solar produzido em massa este ano. Trata-se de um veículo elétrico ultra-aerodinâmico de três rodas coberto por 34 pés quadrados de células solares. O carro é tão eficiente que, em um dia claro, essas células sozinhas poderiam fornecer energia suficiente para dirigir cerca de 40 milhas (60 km) mais do que o dobro da distância do trajeto médio de um americano.

Os CEOs da Aptera Motors, Chris Anthony, à esquerda, e Steve Fambro, com o veículo elétrico solar de três rodas Foto: Jane Hahn/WashingtonPost

O Aptera precisa passar por testes de segurança antes que a empresa possa iniciar a distribuição, o que espera fazer até o final deste ano. Mesmo assim, não está claro se os consumidores vão querer comprar algo que parece um cruzamento entre o Batmóvel e um fusca. A sombra de uma tentativa inicial, que terminou em falência, paira sobre os fundadores enquanto eles se preparam para lançar seu novo produto.

Mas os criadores do Aptera, Chris Anthony e Steve Fambro, acreditam que o mundo precisa de um carro como o deles. O transporte é a maior fonte de poluição que aquece o planeta nos Estados Unidos. O governo Biden tornou uma prioridade a redução das emissões dos veículos, e várias das principais montadoras se comprometeram a eliminar gradualmente os carros e caminhões leves com motores de combustão interna.

Depois de anos de sonho, talvez o momento de dirigir sob a luz do sol finalmente tenha chegado.

Anthony e Fambro não se propuseram a construir um veículo que pudesse funcionar com energia solar. Eles só queriam fazer um carro mais eficiente.

A queima de gasolina, ao que parece, não é uma maneira muito eficiente de viajar; até quatro quintos da energia produzida por um motor de combustão interna é perdida como calor, desperdiçada ao vencer a resistência do vento ou usada por bombas de combustível e outros componentes, de acordo com dados do Departamento de Energia.

Os veículos totalmente elétricos têm um desempenho muito melhor, mas ainda não são perfeitos. Cerca de 10% da energia consumida por eles é perdida na conversão da corrente alternada da rede elétrica em corrente contínua para a bateria. As ineficiências no sistema de acionamento consomem outros 20%, e o carro ainda precisa lidar com a resistência do vento e o atrito, mas os sistemas de frenagem regenerativa podem reduzir parte do desperdício.

Como a energia solar tem substituído o carvão numa cidade americana

Do topo às rodas, o Aptera foi projetado para eliminar o máximo de desperdício possível. Seus criadores afirmam que o carro é 13 vezes mais eficiente do que uma caminhonete movida a gasolina e quatro vezes mais eficiente do que um veículo elétrico comum. Segundo a empresa, pelo menos, 90% da energia produzida pelos painéis solares do Aptera é usada para movimentar o veículo. Como para obter eficiência O Aptera pode ser recarregado da mesma forma que um veículo elétrico padrão é abastecido - simplesmente conectando-o a uma tomada. Sua extrema eficiência significa que o carro pode percorrer 150 milhas (241 km) após apenas 15 minutos em uma estação de carregamento comum.

Mas um carro elétrico comum precisaria de um painel solar “do tamanho de um caminhão” para percorrer mais do que alguns quilômetros, disse Fambro. Enquanto isso, um número relativamente pequeno de células solares pode impulsionar o Aptera.

“Isso só funciona se você tiver um veículo supereficiente”, disse Fambro. Mas quando ele e Anthony perceberam o quão longe o sol poderia levá-los, “não havia outro plano a não ser transformá-lo em um veículo solar”.

Quando o primeiro veículo solar, o minúsculo Sunmobile, estreou em uma feira comercial da General Motors há 65 anos, até mesmo seus inventores estavam céticos quanto às suas perspectivas. Os funcionários da GM disseram à revista Popular Mechanics que sua criação não tinha "nenhuma aplicação prática para a indústria automotiva no momento". Mas esse desafio foi exatamente o que atraiu o aventureiro dinamarquês Hans Tholstrup. Sentindo-se culpado por suas façanhas de consumo de combustível fóssil - voar ao redor do mundo, dirigir uma lancha pela Austrália - ele queria fazer algo para beneficiar o planeta. Em 1982, Tholstrup e o piloto de carros de corrida Larry Perkins apresentaram o "Quiet Achiever" - uma construção em forma de barco, com um único motorista, coberto por uma matriz solar de 90 pés quadrados. Um leme serviu como sistema de direção, e as rodas e os freios foram emprestados de uma bicicleta. Comendo fatias de laranja para se manterem hidratados e acampando na beira da estrada, eles levaram 20 dias para percorrer 2.560 milhas (4.119 km) pelo continente australiano. Sua velocidade média era de 15 milhas por hora (24 km/h). Tom Snooks, coordenador do projeto, lembrou-se de Tholstrup comparando a jornada ao voo do Kittyhawk: impraticável, mas inspirador e um sinal dos avanços que estão por vir. "Se isso motivar apenas mais uma ideia e um pensamento no desenvolvimento da energia solar", disse Tholstrup, 'então o empreendimento terá valido a pena'. Em 1987, Tholstrup lançou o "World Solar Challenge" (Desafio Solar Mundial) para incentivar outras pessoas a melhorar seu recorde. Logo, corridas solares estavam surgindo em todo o mundo, atraindo a concorrência de fabricantes de automóveis e estudantes do ensino médio. Os veículos evoluíram da "banheira sobre rodas" de Tholstrup para o formato de bala e para carros de três rodas com painéis solares curvos, semelhantes a asas. Em 2013, o World Solar Challenge introduziu uma competição de "classe de cruzeiro" em um esforço para estimular o desenvolvimento de veículos mais viáveis comercialmente.

“É um desafio de design muito divertido”, disse o engenheiro mecânico Neil Dasgupta, da Universidade de Michigan, conselheiro da equipe de carros solares altamente condecorados da escola. “E fizemos grandes avanços.”

O veículo da equipe de 2017, que ficou em segundo lugar no World Solar Challenge, pesava apenas 420 libras (190 quilos) e tinha uma média de quase 50 milhas por hora (80 km/h)

Os carros solares precisam ser pequenos e elegantes, explicou Dasgupta, devido às ineficiências dos painéis solares. As células fotovoltaicas são limitadas em relação aos comprimentos de onda que podem transformar em eletricidade. Elas não funcionam bem quando estão quentes. Mesmo os melhores painéis solares convertem apenas cerca de 23% da luz solar que os atinge em energia. É possível obter muito mais energia mais rapidamente simplesmente conectando-se a uma estação de carregamento.

A dependência total da energia solar também apresenta problemas práticos. Isso significa que o carro não pode ser estacionado em uma garagem ou embaixo de uma árvore. Quando a bateria está cheia, qualquer energia adicional que atinja os painéis solares é perdida.

“Esse é um tipo de nicho”, disse Timothy Lipman, codiretor do Transportation Sustainability Research Center da Universidade da Califórnia em Berkeley. O Aptera, que acomoda duas pessoas, não funcionaria para uma família numerosa, para um viajante em Seattle nublada, para um encanador que precisa carregar equipamentos.

Os avanços nos carros solares podem beneficiar o setor automotivo em geral, disse Lipman. Eles podem levar ao desenvolvimento de materiais mais leves e defender a maior eficiência dos veículos elétricos. Os fabricantes poderiam adicionar painéis solares para aumentar as baterias dos carros. Talvez a tecnologia possa ser usada em parques nacionais e instalações militares remotas.

Mas Lipman acredita que será difícil para os veículos movidos a energia solar obterem amplo sucesso comercial. Um fabricante chinês ainda estava buscando financiamento para produzir seu protótipo quando teve problemas financeiros no ano passado. Os campeões holandeses da primeira corrida da “classe cruiser” no World Solar Challenge lançaram sua própria startup, a Lightyear One, e pretendem iniciar as entregas de seu grande hatchback de quatro rodas no final deste ano. Ainda assim, o preço do carro da Lightyear, cerca de US$ 180 mil (R$ 991 mil), o coloca fora do alcance da maioria dos compradores.

Anthony e Fambro sabem como é fácil fracassar. Quatro anos depois de fundar a Aptera em 2006, eles deixaram o empreendimento em meio a desentendimentos com outros líderes - veteranos do setor automotivo que queriam construir um veículo tradicional de quatro rodas para se qualificar para empréstimos federais. Mas o dinheiro nunca se concretizou. A empresa foi liquidada em 2011, e sua propriedade intelectual foi vendida.

Os analistas de negócios trataram o colapso como um estudo de caso sobre os perigos de lançar uma startup automotiva. A fabricação de carros é mais cara do que a de software. É difícil navegar pelas regulamentações federais. Os consumidores são cautelosos com as mudanças.

Mas os inventores da Aptera aprenderam uma lição diferente com essa experiência: “O processo de design tradicional não permite avanços”, disse Fambro. “Porque tudo o que é inovador é visto como algo polarizador, e eles não permitem que coisas polarizadoras saiam da clínica de pesquisa.”

Se o Aptera fosse bem-sucedido, eles decidiram que não poderiam fazer concessões para atender a uma exigência federal ou a uma recomendação de uma empresa de pesquisa de mercado. Eles tinham de estar dispostos a ser diferentes.

“Essa é a marcha da tecnologia”, disse Anthony, antes de parafrasear o fundador da Apple, Steve Jobs. “As pessoas não sabem do que precisam até que você mostre a elas.”

Depois de uma década em busca de outros empreendimentos, os criadores da Aptera compraram de volta a empresa em 2019 e lançaram uma campanha de crowdfunding para reiniciar o desenvolvimento.

O momento era oportuno. As baterias elétricas ficaram muito mais baratas e leves. As células solares se tornaram mais eficientes. Os avanços na computação permitiram que os inventores simulassem os veículos em seus desktops, acelerando o processo de design. Até mesmo as restrições impostas pela pandemia do coronavírus estimularam a criatividade, disse Anthony.

Quando a Aptera começou a aceitar encomendas em dezembro passado, esgotou o primeiro lote planejado de 330 veículos em 24 horas. Quase 7.500 pessoas já fizeram depósitos para comprar um carro.

Uma delas foi Tyler Perkins, gerente assistente de 27 anos de um pequeno aeroporto na cidade de Oklahoma. Um aficionado por tecnologia que acompanha a empresa desde a adolescência, ele disse que se sentiu atraído pelo “design radical e descolado” do Aptera e quis fazer uma aposta esperançosa no futuro.

“Na verdade, eles estão dizendo: ‘vamos construir um carro futurista, porque se não o fizermos, ninguém o fará’”, disse Perkins. “E é assim que o futuro acontece.”

A preocupação com a mudança climática já havia motivado Perkins a se tornar vegano e a dirigir um híbrido. Ele queria mudar para um veículo elétrico, mas seu prédio de apartamentos não oferece estação de recarga. Foi então que o Aptera chegou ao mercado. Mesmo sem os créditos fiscais federais (que só se aplicam a veículos elétricos de quatro rodas), ele custa quase US$ 10 mil (R$ 55,1 mil) a menos do que outros veículos elétricos. É claro que é pequeno, mas tudo o que ele precisa é de espaço para si mesmo e para seu equipamento de camping.

“Acho que vai funcionar muito bem para mim”, disse Perkins, ‘como alguém que está tentando ser o mais eficiente possível e ter um impacto mínimo no meio ambiente’.

Nem todo fã do Aptera se encaixa no estereótipo de um ambientalista ávido. Nick Field, um contador de 36 anos de Londres, é mais atraído pela longa autonomia e pelo alto desempenho do carro; ele pode ir de 0 a 100 km/h em 3,5 segundos e atingir velocidades máximas de 110 km/h. Para ele, o baixo impacto climático do Aptera é apenas um benefício secundário.

“Estou na categoria de ‘quero aproveitar minha vida’”, disse Field. “Gosto de carros velozes. Acho que é muito legal.”

Anthony reconheceu que o Aptera não é para todos. Mas ele tem mais apelo do que os céticos acreditam, disse ele. A alta eficiência do carro significa que ele exige menos da rede elétrica do que os veículos elétricos comuns. Ele poderia ser ideal para caminhões de entrega e veículos do Serviço Postal, que não viajam muito e passam muito tempo parados.

Os entusiastas de atividades ao ar livre provavelmente gostarão da opção de se aventurar longe da infraestrutura de recarga sem se preocupar com combustível. E a noção de estacionar um Aptera sob o sol e voltar para um carro que tem mais combustível do que quando você o deixou - combustível limpo e gratuito - é uma ideia poderosa em um momento em que o mundo está em busca de transformação.

“Vemos a energia solar como o principal impulsionador do nosso negócio”, disse Anthony. “Ela possibilita muitas coisas.”

Ele considerou os sonhadores que primeiro conceberam os carros solares: Tholstrup se alimentando de fatias de laranja durante sua viagem entre continentes, estudantes de engenharia construindo carros de corrida depois da escola. Ele pensou nos primeiros desenvolvedores de veículos elétricos, que tinham fé em um futuro sem gasolina. Ele se lembrou dos investidores que se afastaram da primeira encarnação do Aptera, dizendo “quem vai comprar sua criação estranha em forma de ovo?”

“É a mesma coisa com qualquer pessoa que faça algo primeiro”, disse Anthony. “É sempre assim: Por que você faria isso?”

Quando a Aptera cair na estrada, ele terá sua resposta.