CPFL Geração é a vencedora do Prêmio Estadão Empresas Mais de 2023

A empresa de energia CPFL Geração é a grande vencedora este ano do Prêmio Estadão Empresas Mais, entregue nesta quinta-feira, 23, em cerimônia em São Paulo. O índice é resultado do cruzamento de informações relativas ao porte e ao desempenho financeiro de cada empresa em seu respectivo setor, e é considerado um dos mais confiáveis sobre o desempenho de diversos segmentos da economia.

“Somos umas das líderes, na iniciativa privada, em energia renovável, com 96% de fontes limpas e temos clareza da importância de nosso papel neste momento de transição energética”, disse Francisco Galvao, diretor de Operações da CPFL Renováveis. Segundo ele, a estratégia corporativa da empresa está direcionada ao fortalecimento das fontes renováveis na matriz energética nacional, conforme um dos compromissos do plano ESG 2020/2030.

“Isso permitirá contribuir para a redução da utilização dos combustíveis fósseis e, consequentemente, das emissões de gases de efeito estufa. Estamos honrados pelo reconhecimento do Prêmio Estadão Empresas Mais 2023, principalmente por tamanha avaliação em meio aos desafios transformacionais que o setor atravessa.”

Na edição deste ano do prêmio - uma parceria do Estadão com a FIA Business School e a Austin Rating -, foram incluídas quatro novas categorias, com a avaliação das práticas ESG (Inovação, Sustentabilidade, Governança e Ética e Cidadania) dentro das empresas, em um novo modelo de análise.

Para a edição 2023, o modelo econométrico foi aprimorado. A FIA aplicou sobre a base de dados da Austin Rating – que agrega mais de 3 mil empresas de capital aberto e fechado - uma metodologia que analisa dimensões como receita, lucratividade, patrimônio líquido, lucro líquido, resultado financeiro, resultado bruto, depreciação/amortização (fluxo de caixa), além do porte e consistência histórica.

CPFL foi a grande vencedora do Empresas Mais deste ano Foto: CPFL/Divulgação

O principal indicador resultante de todo o processo, que define as posições das 1.500 empresas incluídas na lista, é o Coeficiente de Impacto Estadão (CIE). Esse indicador é calculado a partir de uma ponderação entre as métricas de porte e desempenho das empresas de cada setor, com escala de 0 a 100 pontos. Deste universo, sai a lista das 100 melhores do ano. Para as empresas financeiras também foram adotados novos parâmetros de análise e incorporados novos indicadores como patrimônio líquido, lucro líquido, resultado bruto da intermediação financeira, depreciação /amortização.

A classificação por porte leva em consideração a receita líquida obtida no exercício anterior e o critério de desempenho avalia ainda dados como ativos totais, lucro ou prejuízo operacional, Ebitda, margem de lucro e retorno sobre o capital. O trabalho é bastante minucioso. Um exemplo: para evitar distorções na definição das categorias, a Austin utiliza a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) do IBGE. Assim, é possível comparar grupos que têm perfis de tributação semelhantes.

Também há a preocupação de separar na análise as companhias individuais e os grupos empresariais, que reúnem duas ou mais empresas. Muitas vezes, essas subsidiárias atuam em diferentes segmentos da economia, o que poderia distorcer a análise. Com isso, o estudo fica mais próximo da realidade de cada setor, algo importante em momentos de volatilidade como o atual.

Veja a seguir as empresas premiadas este ano:

Grande vencedora do ano (Ranking do Coeficiente de Impacto)

CPFL Geração

Destaque Serviços Financeiros (Maiores bancos comerciais)

Banco do Brasil

Itaú Unibanco

Bradesco

Grande vencedora por grupo (Ranking do Coeficiente de Impacto)

BB Seguridade

Ranking do Coeficiente de Impacto Estadão (Empresas de altíssimo desempenho)

CEB

Top 5 Inovação (sem classificação)

Banco Rendimento

Protege

Vale

Votorantim Cimentos

Whirlpool

Top 5 Sustentabilidade (sem classificação)

CCR

Eurofarma

Grupo Fleury

Prodespe

Telefônica

Top 5 Governança (sem classificação)

Banco Votorantim

Cielo

Loja Quero-Quero

Lojas Renner

TIM

Top 5 Ética e Cidadania (sem classificação)

AEC

DSM

Fleury

Heinz

Pepsico

Ranking do Coeficiente de Impacto Estadão (por setor)

Açúcar e Álcool

Coprodia AdecoAgro CerradinhoBio

Agricultura e Pecuária

SLC Agrícola 3 Tentos Capal

Alimentos e Bebidas

Arosuco (Ambev) Cargill Alimentos (Nucron) Anaconda

Atacado e Distribuição

Copersucar Coop. Loja Coty Maqcampo

Bens de Consumo

Nadir Figueiredo Tramontina Cutelaria China Brasil Tabacos

Construção e Serviços Especializados

Terracap Embramaco LCM Construção

Educação

Uninter Uninove PUC Campinas

Eletrodoméstico, Eletrônico e Informática

Lorenzetti Romagnole Intelbras

Farmacêutica

Roche Blau Aché

Máquinas e Equipamentos

Romi Schulz Sotreq

Metalurgia e Siderurgia

Gerdau CBMM Ferbasa

Mineração, Cimento e Petróleo

Codemig Ferro+ Mineração Salobo

Papel e Celulose

Eldorado Brasil Suzano Papel e Celulose Penha

Química e Petroquímica

Unipar Birla Carbon Deten

Saúde

Hospital Santa Joana Santa Casa de São Paulo Sabin Medicina Diagnóstica

Serviços

BNDESPar BB Corretora de Seguros Multiplan

Telecomunicações

TIM Telefônica Brasil (Vivo) Claro TV

Têxtil e Vestuário

Meias Lupo Vulcabrás Azaleia Beira Rio

Transporte e Logística

PB-Log TBG CCR Autoban

Utilidades e Serviços Públicos

Cesp Taesa Enercan

Varejo

Lojas Cem Suécia Veículos Nórdica Veículos

Veículos e Autopeças

Baterias Moura Mahle Metal Leve Randon

Comunicação e Mídia

SBT Rede Globo Record TV

Serviços Financeiros

Capitalização

Bradesco Capitalização Santander Capitalização Kovr Capitalização

Corretora de Seguros

BB Corretora de Seguros Caixa Seguridade Itaú Corretora de Seguros

Previdência Privada

GBOEX Aspecir Recíproca

Seguradoras