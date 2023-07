Enjoei compra plataforma de produtos artesanais Elo7

A Enjoei anunciou celebrou contrato para a aquisição da totalidade das quotas de emissão do Grupo Elo7 (Elo7 e sociedade JQASPE). O valor não foi mencionado em fato relevante.

“O Elo7 é a maior plataforma de produtos autorais do Brasil e suas operações representam relevante volume de vendas e base ativa de usuários, com valor bruto de mercadoria (GMV) de cerca de R$ 500 milhões em 2022, bem como 3,6 milhões de transações, 1,6 milhão de compradores ativos, e mais de 50 mil vendedores profissionais ativos”, segundo a Enjoei.

Enjoei abriu o capital no final de 2020, tendo as suas ações listadas na bolsa de valores do Brasil, a B3. Foto: Cauê Diniz/B3

A companhia ainda afirma que a aquisição permite expandir a base de vendedores profissionais da Enjoei, acelerando a expansão do negócio, visto que a plataforma Elo7 conecta vendedores de produtos artesanais únicos e personalizados a compradores que buscam produtos com significado.

“A integração viabiliza o crescimento significativo de operações similares, resultando em clara alavancagem operacional, com mais receita, otimização de custos e diluição das despesas. Além disso, a operação resulta em um inventário combinado significativamente maior, deixando o ecossistema mais forte e interessante para os compradores”, diz a Enjoei, destacando que as plataformas vão continuar operando com marcas independentes, aproveitando ganhos de sinergia em tecnologia, logística e operações.