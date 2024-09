GM anuncia investimento de R$ 5,5 bilhões em São Paulo e produção de carros híbridos flex

A General Motors (GM) anunciou nesta quarta-feira, 4, que vai investir R$ 5,5 bilhões nas fábricas de São Paulo, como parte do plano, lançado em janeiro, que prevê R$ 7 bilhões no Brasil entre 2024 e 2028. Em julho, a montadora já tinha anunciado R$ 1,2 bilhão no complexo industrial de Gravataí, no Rio Grande do Sul, onde é produzido atualmente o modelo Onix.

Os investimentos em São Paulo, onde a GM tem fábricas em São Caetano do Sul e São José dos Campos, serão destinados à renovação do portfólio de produtos, incluindo a produção de seus dois primeiros modelos híbridos flex, tecnologia que combina um motor movido a gasolina ou etanol com outro elétrico. A empresa não antecipou, no entanto, onde esses modelos serão fabricados.

Fábrica da GM em São Caetano do Sul Foto: General Motors

A eletrificação será leve, o que significa que o propulsor elétrico de menor porte vai auxiliar o funcionamento do motor convencional a combustão interna. A GM também informou, porém, que pretende lançar carros puramente elétricos e está estudando, paralelamente, a adoção de outras tecnologias no Brasil, como o híbrido plug-in, na qual a bateria do motor elétrico é carregada na tomada. As unidades industriais da GM serão atualizadas nos próximos anos para receber as novas tecnologias. O Brasil é o terceiro maior mercado da Chevrolet, uma das marcas do grupo, no mundo.

Créditos de ICMS

Depois do anúncio de investimentos, a direção da informou que espera uma definição rápida sobre a devolução dos créditos de ICMS retidos no Estado. Durante cerimônia no centro tecnológico da GM em São Caetano do Sul, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, prometeu apoio ao investimento. Contudo, ao contrário dos anúncios feitos por Toyota e Volkswagen, que terão de volta, cada uma, R$ 1 bilhão em créditos de ICMS acumulados, o governador não deu detalhes do valor que será devolvido à GM.

Em troca de investimentos, o Estado de São Paulo tem prometido um calendário com as liberações desses créditos, de modo a dar previsibilidade às empresas. Em seu discurso na GM, Tarcísio destacou que só a indústria automotiva vai investir quase R$ 50 bilhões em São Paulo, de um total de R$ 400 bilhões em novos investimentos no Estado.

Ao ouvir reivindicação do vice-presidente da GM na América do Sul, Fabio Rua, para que carros puramente elétricos sejam incluídos no projeto de lei, encaminhado à Assembleia Legislativa, de isenção de IPVA a veículos híbridos, Tarcísio respondeu que atenderá o pedido se a montadora produzir a tecnologia em São Paulo.

“As portas estão abertas para a gente construir caminhos para aumentar a produção industrial e trazer mais investimentos”, declarou. Mais tarde, em entrevista coletiva a jornalistas, Santiago Chamorro, presidente da GM na América do Sul, disse que a fixação de um calendário para a liberação dos créditos de ICMS será importante para a execução dos investimentos no Estado. “Tenho a boa vontade e a confirmação do governador. Saio confiante de que com celeridade veremos (as liberações)”, disse o executivo.

Além das fábricas de automóveis em São Caetano do Sul e São José dos Campos, as operações da GM no Estado de São Paulo incluem um campo de provas em Indaiatuba, um centro logístico em Sorocaba e uma unidade de produção de componentes estampados em Mogi das Cruzes. Em julho, a montadora já tinha anunciado R$ 1,2 bilhão em investimentos no complexo industrial de Gravataí, no Rio Grande do Sul, onde é produzido atualmente o modelo Onix. Os R$ 300 milhões restantes, dentro do ciclo de investimentos de R$ 7 bilhões no Brasil, vão para a fábrica de motores em Joinville (SC).