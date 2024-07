Bilionário japonês busca um novo caminho para viabilizar os carros sem motorista

Masayoshi Son há muito tempo se orgulha de sua capacidade de detectar grandes mudanças na tecnologia logo no início. Durante suas quatro décadas à frente do SoftBank, um grupo de investimentos japonês que gasta muito dinheiro, o bilionário fez alguns investimentos espetacularmente bem-sucedidos. E alguns fracassos épicos.

PUBLICIDADE Nos últimos meses, Son vem traçando planos para uma nova grande aposta: carros autônomos. Condizente com sua abordagem rebelde, a proposta de Son não se assemelha a outros esforços para desenvolver veículos autônomos. Ele está tentando convencer os fabricantes de automóveis de todo o mundo, rivais na maioria dos cenários, a trabalharem juntos para usar a inteligência artificial para acelerar os avanços da direção autônoma. Dessa forma, segundo o raciocínio, eles poderão superar os desafios que levaram alguns a abandonar os esforços de carros autônomos.

Nos últimos meses, Son, de 66 anos, convocou executivos do setor automotivo para uma sala com piso de tatame no topo de um arranha-céu na baía de Tóquio para discutir a ideia, incluindo os executivos-chefes e líderes de direção autônoma da Honda e da Nissan. Ele também conversou com o executivo-chefe da Uber.

Na China, os fabricantes de automóveis e as empresas de tecnologia estão testando mais carros sem motorista em vias públicas do que suas contrapartes em outros países Foto: Qilai Shen/NYT

A visão de Son é montar um grupo de empresas automobilísticas nos Estados Unidos, Japão e Europa que reuniria recursos, incluindo os dados de condução de veículos cruciais para os sistemas de condução autônoma, de acordo com cinco pessoas informadas sobre seus planos que não estavam autorizadas a falar publicamente.

Atualmente, a maioria dos projetos de carros sem motorista depende de mapas de alta definição para ajudar os veículos a navegar, mas esses mapas podem ficar desatualizados e os veículos ficam restritos a operar apenas em determinadas áreas. Son está lançando um modelo no qual os carros podem navegar — potencialmente em qualquer lugar — usando um poderoso sistema de computador de IA que guiaria os veículos por tudo o que eles encontrassem nas estradas. Esse sistema precisaria ser treinado usando grandes quantidades de dados.

Os porta-vozes da SoftBank, Honda, Nissan e Uber não quiseram comentar.

A SoftBank tem vários investimentos em IA e em setores relacionados, incluindo uma participação majoritária na empresa de design de semicondutores Arm. A SoftBank se beneficiaria se as tecnologias oferecidas pelas empresas nas quais investiu fossem adotadas pela coalizão de veículos autônomos que Son espera montar.

As aberturas de Son ocorrem em um momento em que os esforços para veículos autônomos estão em um período turbulento. As tecnologias para esses carros são caras, difíceis de desenvolver e enfrentam intenso escrutínio regulatório. Recentemente, algumas grandes empresas se tornaram mais cautelosas ao investir dinheiro nesses projetos.

A Apple recentemente abandonou seus esforços de carros autônomos após anos de desenvolvimento. A Cruise, subsidiária de direção autônoma da General Motors, retirou seus carros sem motorista das ruas no ano passado em meio a preocupações legais e de segurança, embora tenha retomado os testes limitados desde então. No ano anterior, a Ford disse que estava fechando a Argo AI, seu empreendimento de condução autônoma.

Os analistas dizem que a China, que está testando mais carros sem motorista em vias públicas do que qualquer outro país, e a Tesla, que prometeu revelar um “robotaxi” este ano, estão muito à frente da maioria das montadoras tradicionais no desenvolvimento de veículos autônomos. Mesmo que os gigantes automotivos americanos, europeus e japoneses estabelecidos se unissem sob a direção da SoftBank, não haveria certeza de que conseguiriam alcançá-los.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Ao mesmo tempo, algumas pessoas do setor acreditam que o boom em torno da IA está revigorando o desenvolvimento da direção autônoma. É aí que entra Son, que está liderando um esforço multibilionário para reinventar a SoftBank como uma potência de IA. Ao longo dos anos, Son construiu um nome para si como um dos investidores em tecnologia mais prolíficos e agressivos do mundo. Percebendo o crescimento do comércio eletrônico na China, Son investiu US$ 20 milhões na empresa de internet Alibaba em 2000. O investimento acabou se tornando um dos mais lucrativos da história, rendendo à sua empresa dezenas de bilhões de dólares. Uma aposta menos prudente na WeWork levou a perdas de mais de US$ 14 bilhões quando a empresa de locação de escritórios entrou com pedido de falência no final do ano passado. Recentemente, a SoftBank está em alta, com suas ações atingindo recordes graças aos melhores resultados financeiros de sua unidade de investimentos e aos ganhos de sua participação na Arm, que, como outras empresas do setor de chips, teve suas ações disparadas devido ao entusiasmo pelos sistemas de IA, muito usados na computação.

No final de março, Son tinha cerca de US$ 40 bilhões em caixa no SoftBank para apoiar mais rodadas de investimentos gigantescos, pronunciamentos enfáticos e apresentações de slides extravagantes e com um único carimbo, pelos quais ele é conhecido.

No mês passado, Son voltou aos holofotes públicos pela primeira vez em mais de meio ano — um período que ele disse ter passado refletindo, às vezes com lágrimas nos olhos, sobre como a SoftBank poderia liderar a revolução da IA. (No ano passado, Son disse em uma reunião de acionistas que “não conseguia parar de chorar por dias” com a ideia de encerrar sua carreira com perdas de investimentos).

No mês passado, Son voltou aos holofotes públicos pela primeira vez em mais de meio ano — um período que ele disse ter passado refletindo, às vezes com lágrimas nos olhos, sobre como a SoftBank poderia liderar a revolução da IA. (No ano passado, Son disse em uma reunião de acionistas que "não conseguia parar de chorar por dias" com a ideia de encerrar sua carreira com perdas de investimentos).

Falando com voz rouca na reunião de acionistas do mês passado, Son disse que, após várias noites de sono agitado, "sua cabeça estava limpa", tendo redescoberto o propósito de sua existência. "O SoftBank Group fez muitas coisas até agora. Tudo isso foi um aquecimento para a SIA", disse Son, referindo-se ao que ele chama de "superinteligência artificial", uma forma de IA que ele define como 10 mil vezes mais inteligente do que a inteligência humana. "Por que Masayoshi Son nasceu?", perguntou ele. "Eu nasci para tornar a SIA uma realidade." Durante a reunião de acionistas, Son deu poucas dicas sobre seus planos, mas falou com frequência sobre direção autônoma. Como muitos outros defensores da tecnologia de direção autônoma, Son diz que o objetivo não é simplesmente poupar as pessoas da tarefa de dirigir, mas reduzir o número de pessoas que morrem em acidentes. Dessa forma, "a SIA será capaz de nos salvar do desespero", disse ele na reunião de acionistas. Do ponto de vista comercial, várias empresas apoiadas pela SoftBank provavelmente se beneficiariam da aliança prevista por Son.

Publicidade

No início deste ano, Son liderou um investimento de US$ 1 bilhão na Wayve, fabricante de sistemas de IA para veículos autônomos. A Arm também vem tentando se expandir para além dos processadores móveis pelos quais é conhecida há muito tempo e se aprofundar no setor automotivo. A empresa revelou recentemente uma classe de projetos de chips e outros sistemas para carros autônomos.

Será que os sonhos de veículos autônomos de Son se concretizarão? Duas pessoas próximas a Son advertiram que o bilionário estava cheio de ideias, inclusive sobre carros autônomos, e que muitas dessas ideias acabaram não sendo colocadas em prática. A direção autônoma também é apenas uma parte dos planos mais amplos de Son para transformar a sociedade usando a IA, disseram eles.

Os executivos do setor automotivo abordados por Son disseram ter preocupações persistentes sobre quanto tempo e dinheiro seriam necessários para desenvolver veículos autônomos movidos a IA, de acordo com duas pessoas familiarizadas com as ideias dos executivos. Qualquer cooperação entre as montadoras também teria que considerar o escrutínio antitruste cada vez mais rigoroso.

Mas há uma parte do discurso de Son que os líderes do setor automotivo consideram particularmente convincente: eles precisam encontrar uma maneira de acelerar os esforços de direção autônoma para não serem deixados para trás por empresas como a Tesla e as montadoras da China.

Durante uma reunião, de acordo com uma pessoa com conhecimento do evento, perguntaram a Son como, na opinião dele, as empresas automotivas rivais poderiam competir entre si em carros autônomos se todas elas extraíssem dados do mesmo banco de dados. Sua resposta foi simples: com velocidade.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.