Os gestores de fortunas, profissionais que auxiliam super-ricos a administrarem os seus patrimônios, já têm áreas dedicadas à gestão de ativos imobiliários de luxo há algum tempo. Mas, se antes o foco era apenas na gestão das propriedades e dos aluguéis, agora elas também auxiliam os super-ricos a investir em novos projetos de incorporadoras, conquistando rentabilidade anual de até 25%, mais do que o dobro da taxa Selic atual (hoje em 10,5% ao ano).

Ou seja, ao investir R$ 1 milhão, em 12 meses, o investidor recebe R$ 250 mil de lucro. Com essa estratégia, em cinco anos, o patrimônio chega a triplicar. E assim os super-ricos ficam cada vez mais ricos. Entre os clientes atendidos por consultoras que prestam serviço de gestão patrimonial, ou wealth management, como se diz no mercado, estão pessoas com patrimônios que podem variar de milhões a R$ 1 bilhão.

Fachada do projeto Orla Paulistana, da Global Realty. Foto: Divulgação/Global Realty

Esse movimento já está sendo percebido por gestoras profissionais de imóveis, que veem seus portfólios crescerem em ritmo acelerado. Uma delas é a Sequóia Properties, especializada no segmento. A carteira de 800 imóveis e valor de R$ 1 bilhão sob gestão subiu para 1,3 mil imóveis e R$ 2,7 bilhões em um ano. Quer saber mais como esses investimentos são feitos, estratégias adotadas e quais são os empreendimentos que os super-ricos estão de olho? Leia a reportagem completa.