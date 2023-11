Drone, aspirador robô, barril de cerveja: os itens do carrinho de compras dos CEOs na Black Friday

Para milhares de brasileiros, a Black Friday se transformou em uma oportunidade para adiantar as compras de Natal, realizar alguns desejos antigos e, eventualmente, se render a uma compra ou outra feita por mera indulgência. E não seria diferente para os presidentes de empresas do País, que contaram ao Estadão quais serão os principais itens nas suas “listas” de compras para aproveitar os descontos na data de promoção que ocorre nesta sexta-feira, 24.

Para executivos de gigantes como Google, Amazon, Mercado Livre, Sicredi, Americanas, aparelhos eletrônicos, ar-condicionado, bebidas, viagens, air-fryer, e chocolates são alguns dos produtos mais aguardados para as compras desta sexta.

Contra o calor, ar-condicionado

Tendo de lidar com as altas temperaturas dos últimos dias, o presidente do Google Brasil e vice-presidente do Google Inc, Fábio Coelho, colocou no alto da sua lista de compras um novo aparelho de ar-condicionado, depois de ter comprado na Black Friday roupas de treino, um e-reader e uma TV nova para acompanhar seu time de futebol do coração. “Agora estou só esperando ela chegar para assistir meu Flamengo na telona”, diz Coelho.

Para além dos eletrodomésticos, o executivo conta que também está de olho nas promoções de vinhos e alguns presentes para a mulher. “Gosto muito de uma boa oportunidade, então estou sempre de olho e pesquisando (no Google, é claro) por uma oferta imperdível”, afirma o executivo.

Aspirador robô é uma das prioridades do diretor de marketing da Shopee no Brasil, Felipe Piringer Foto: Onur Binay/Unsplash

Enquanto faz a gestão da Black Friday do gigante argentino no e-commerce, o presidente do Mercado Livre, Fernando Yunes aproveita entre uma tarefa e outra para “dar uma olhada nas oportunidades”. Ele conta que, além das bebidas para as festas do fim de ano, está de olho em um tênis novo para praticar atividades físicas. “Voltei a correr e preciso de um tênis melhor”, diz Yunes, que a exemplo de muitos brasileiros, também está em busca de uma oferta para atualizar o seu celular por um modelo mais novo.

Presentes adiantados

Entre os executivos ouvidos pela reportagem, a maioria disse querer aproveitar os descontos da Black Friday para adiantar as compras das festas de fim de ano. “Tenho minha lista para essa Black Friday, quero comprar suplementos alimentares, bebidas para as festas de fim de ano, e claro, brinquedos para as crianças da família já adiantando o Natal”, disse o presidente da Amazon no Brasil, Daniel Mazini.

Assim como adiantar as compras para o Natal e Ano Novo, outro foco da busca por promoções para os executivos é presentear os membros da família. No caso do diretor presidente do Banco Cooperativo Sicredi, Cesar Bochi, a lista de compras envolve um drone para ele mesmo e também opções de viagens para fazer com a família. “Nesta Black Friday vou buscar comprar algo que traga experiências para mim e para minha família, sou bem organizado e entendo que planejar as compras é fundamental para poder realizar sonhos”, conta Bochi.

Quem também está em busca de desconto para as compras que serão utilizadas por toda a família é o presidente da Americanas, Leonardo Coelho. O CEO conta que está aguardando os descontos de até 80% no site para garantir todos os itens da sua lista. “Minha cesta de compras já está com as melhores promoções: fraldas, smartphone, fritadeira airfryer, ar-condicionado, chocolates e guloseimas”, diz.

Também em busca de descontos para os presentes dos “pequenos”, a diretora do AliExpress no Brasil, Briza Rocha Bueno, comprou na Black Friday deste ano itens para brincar com os primos pequenos durante o Natal. “Um foi um kit craft de montagem em forma de cidade e o outro foi uma impressora 3D, para imprimir brinquedos e objetos para eles se divertirem. Gosto muito de testar esses produtos diferentes e esse ano decidi fazer isso junto com a minha família”, contou a executiva.

Queridinho dos “donos e donas” de casa, o robô aspirador foi parar na lista de prioridades do diretor de marketing da Shopee no Brasil, Felipe Piringer. O executivo diz que a compra vai ser a reposição do antigo aparelho que teve de ser aposentado, além dos clássicos presentes de natal que serão adiantados na data de descontos.

“No meu carrinho da Black Friday vou incluir produtos de diversos tipos. Minha filha vai ganhar sua primeira bicicleta, vou comprar uma bike infantil aro 14. Também vou aproveitar as promoções para adquirir um aspirador, porque o da minha casa quebrou. E claro que não poderia faltar o lazer: para completar, um barril de 5 litros de cerveja na loja oficial da Heineken, para curtir com minha esposa e os amigos”, diz.