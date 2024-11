Lucro do Nubank dobra em 1 ano e chega a R$ 3,2 bi no 3º trimestre

O fundador e CEO do Nubank, David Vélez, atribui em comentário no balanço a melhora dos resultados ao aumento dos clientes e, mais importante, aos atuais correntistas do banco digital usando mais seus produtos e serviços. Com isso, as receitas somaram US$ 2,9 bilhões (cerca de R$ 16.8 bi), expansão de 56%, considerando uma comparação livre dos efeitos de câmbio.

Já a inadimplência do banco teve nova alta, considerando os atrasos acima de 90 dias. O indicador subiu de 7% do segundo trimestre para 7,2%. Há um ano, estava em 6,1%. Já a inadimplência mais curta, abaixo de 90 dias, caiu levemente, de 4,5% do segundo trimestre para 4,4%.