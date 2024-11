Nubank chega a 100 milhões de clientes e vê espaço para avançar ainda mais, diz CEO

Broadcast: A área de pequenas e médias empresas é muito disputada pelos bancos tradicionais, enquanto vocês focam em empresas um pouco menores. Qual é a estratégia?

Chanes: O papel que vemos para os nossos produtos PJ é o de servirmos os donos dos negócios de ponta a ponta. Depois de solidez, confiança e segurança, o primeiro motivo para eles escolherem o banco são as soluções para a empresa. Considerando-se que temos muitos empreendedores no Brasil, e que 47% dos CNPJs ativos são clientes do Nu na pessoa física, é natural essa extensão do portfólio. A vasta maioria desses clientes são donos de pequenas e médias empresas, e a maioria dos CNPJs do Brasil é de micro, pequenas e médias empresas. Começamos lá atrás com um produto muito simples, uma conta para o microempreendedor individual, e estamos tornando essa conta mais escalável para empresas maiores e adicionando novos produtos.

Broadcast: E como está a recepção destes produtos?

Chanes: Temos mais de 4 milhões de clientes pessoas jurídicas (PJs). Historicamente, as médias empresas são bem servidas, mas o pequenininho, não. A estratégia da indústria é ter uma oferta única para PJ, e o pequeno entra no mar de coisas complexas. Estamos fazendo o contrário: criando para as pequenas, de maneira simples e intuitiva, e subindo gradativamente. Vemos um crescimento ano contra ano de 35% da representatividade das pequenas empresas na nossa base.