Mercado de comunicação empresarial já movimenta R$ 30 bilhões por ano no Brasil, aponta Aberje

O mercado de comunicação empresarial do Brasil já movimenta aproximadamente R$ 30 bilhões por ano, conforme dados da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje). Para discutir sobre esses investimentos e qual a melhor forma de alocar esses recursos para o crescimento das empresas, a entidade realizará, no próximo dia 19 de junho, a 7ª edição do Aberje Trends, do qual Estadão é o representante de mídia oficial.

Qual deve ser o futuro da comunicação corporativa no País no pós pandemia? Como fica a economia deste setor? Quanto ele movimenta em um ano? Quais as novas tecnologias dentro do segmento?

Essas são algumas das questões que o evento da Aberje tentará responder com a participação de um grupo de palestrantes, com empresários, presidentes de empresas e comunicadores de todo o País.

Aberje Trends 7ª edição Foto: Reprodução/Aberje

Segundo o diretor executivo da Aberje, Hamilton dos Santos, a expectativa do evento é debater sobre o mercado e antecipar as principais tendências para o setor, auxiliando as empresas e profissionais a alcançarem uma comunicação empresarial mais assertiva. “Nós queremos mostrar para a comunidade dos profissionais de comunicação empresarial, que lidam com a comunicação corporativa, o que está por vir e pode ajudar esses profissionais a responder melhor aos desafios que as empresas apresentam diariamente”, afirma Santos.

O diretor-executivo da Aberje ainda adianta que outro tema a ser debatido no encontro são os investimentos feitos dentro do setor. Uma pesquisa recente da Aberje mostrou que, anualmente, o orçamento da comunicação corporativa no Brasil já chega a aproximadamente R$ 30 bilhões. Segundo Santos, a expectativa é de que este número continue crescendo nos próximos anos. “Os novos comunicadores corporativos precisam entender como alocar de maneira eficiente esses recursos dentro da empresa”, diz.

Última edição do Aberje Trends abordou o tema 'As grandes tendências da comunicação corporativa na era do Metaverso' Foto: Wolfgang Rattay/Reuters

Principais tópicos

Nesta edição, os participantes poderão assistir às palestras sobre temas como “agenda ESG e o papel do CEO na sua comunicação”, “as tendências e tecnologias para criação de equipes engajadas”, “o que as empresas estão fazendo para incluir de verdade?”, “como histórias bem contadas contribuem para a perpetuidade das marcas”, “os desafios e riscos das marcas que querem inovar no relacionamento com o público”, “Brasília na agenda dos comunicadores” e “Como a transparência das empresas pode contribuir com a sociedade”.

Entre os nomes de executivos já confirmados estão Isabella Wanderley, CEO da Novo Nordisk Brasil; João Paulo Ferreira, CEO da Natura&Co Latin América; Patrícia Audi, CEO do RenovaBR, Luiz Mello, CEO do Vasco da Gama e Paulo Nigro, CEO do Hospital Sírio-Libanês e outro. O grupo de executivos participará de uma bate papo com o tema “a nova economia da comunicação corporativa: tecnologias e competências que vão moldar um time vencedor”, que será mediado por Ronaldo Lemos, apresentador do programa Expresso Futuro, advogado e especialista em tecnologia.

Para discutir sobre o tema da diversidade, o Aberje Trends terá um painel com a participação de Ana Carla Lopes, diretora de comunicação e reputação do Grupo Boticário, Kleber Carvalho, gerente de diversidade, equidade e inclusão da Bayer para a América Latina e de Rachel Maia, fundadora da RM Consulting. O debate será mediado por Guilherme Magalhães, gerente de comunicação da Meta.

O tradicional evento de comunicação corporativa será realizado no próximo dia 19 de junho, das 9h às 18h, no Museu de Arte de São Paulo, o Masp. As inscrições e o cronograma completo do evento podem ser acessados diretamente do site da Aberje.