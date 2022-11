Fundador do Nubank cancela programa de remuneração variável que poderia lhe dar US$ 423 milhões

Publicidade

O fundador, presidente do conselho e CEO do Nubank, David Vélez, decidiu encerrar o seu programa de remuneração variável do banco digital, pelo qual poderia receber milhões de dólares em ações do banco digital, um número estimado em US$ 423 milhões. Vélez continuará recebendo um salário fixo.

Vélez justificou a decisão de encerrar o programa que dava direito a ações por causa da mudança no cenário macroeconômico. Quando o acordo foi criado, em novembro de 2021, a realidade na economia mundial era outra, e havia grande expectativa positiva sobre empresas nascentes de tecnologia com potencial de crescimento.

Leia também Bolsa sobe 1,96% com commodities em alta e expectativa por desidratação da PEC da Transição

David Velez, presidente do Nubank; ele optou por cancelar programa de remuneração variável Foto: Brendan McDermid/Reuters

Agora, como destaca Vélez ao Estadão/Broadcast, os investidores querem ver resultados, e não mais promessas de crescimento. “Hoje o mercado valoriza muito mais o resultado e o momento de curto prazo do que há um ano.” Por isso, o melhor para a empresa neste momento, segundo Vélez, foi acabar com o programa. “É uma despesa muito alta para os próximos anos e em um ambiente mais desafiador.”

“Pedi para nosso conselho cancelar nosso programa. O programa causou muito barulho, porque o mercado nunca entendeu bem como funcionava”, disse Vélez. Na época, causou polêmica pelos valores estarem acima da remuneração média do comando de grandes bancos brasileiros e também porque se imaginou que os recursos seriam desembolsados todos em 2022.

Leia também Safra compra banco da família de Aloysio Faria nos EUA após adquirir o Alfa

Naquele momento, o Nubank explicou que o recebimento era em ações, e não em dinheiro, e o programa estava sujeito a “metas ambiciosas” de valores dos papéis, que hoje após a correção dos preços das techs parecem difíceis de serem atingidas.

Continua após a publicidade

Cálculos

O acordo foi estabelecido em novembro de 2021 e determinou que Vélez receberia 1% do total de ações se o preço do papel atingisse US$ 18,69, o que daria um valor de mercado de US$ 100 bilhões para o Nubank.

Um adicional de 1% seria dado ao executivo se atingisse US$ 35,30 (valor de mercado de cerca de US$ 200 bilhões). Na época, pouco antes de o Nubank abrir o capital (IPO, na sigla em inglês), a faixa sinalizada de preços para os papéis na oferta era de US$ 10 e US$ 11, que acabou sendo reduzida em seguida.

Com a mudança de cenário, e a pressão nas empresas jovens de tecnologia e fintechs, o Nubank teve forte correção de seu papel, assim como seus pares. A ação atualmente está na casa dos US$ 4,20.

Vélez argumenta que apesar do mal-entendido, o programa cria um tipo de remuneração variável que todo executivo deveria ter. “Cria um alinhamento perfeito entre o desempenho da ação e a performance do executivo.”

Com a decisão, o programa - chamado de “Contingent Share Award 2021″ (CSA) - fica suspenso indefinidamente, segundo Vélez. “Não quero uma nova compensação”, disse o fundador do Nubank, que tem pouco mais de 20% da fintech.